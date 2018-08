Segunda Corrida McPherson Aracaju acontece neste sábado, dia 18

16/08/18 - 10:04:07

As inscrições ainda estão abertas para a Corrida McPherson que acontece neste sábado, 18, em Aracaju. O evento promovido pela Igreja do Evangelho Quadrangular – Sede, além de ser beneficente tem como objetivo desenvolver uma interação entre a comunidade e incentivar a prática de exercícios físicos e cuidados com a saúde de forma dinâmica. A corrida iniciará às 16h, com largada e chegada na frente da igreja, na Praça dos Expedicionários, 1154, bairro Getúlio Vargas.

A prova, que já está na segunda edição também contará com uma caminhada e terá o percurso de 5km (corrida) e 3km (caminhada). Todos os atletas que completarem o circuito receberão medalhas de participação. A Segunda Corrida McPherson tem caráter solidário, com o intuito de arrecadar alimentos não perecíveis em forma de cestas básicas para serem entregues no sertão sergipano.

Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 15 de agosto no site da Central da Corrida. O link é https://www.centraldacorrida.com.br/mcpherson. Além dos dois pontos de venda presencial: um na Quadrangular Jardins (Av. Pedro Valadares, 999, Jardins) e outro na Quadrangular Sede (Praça dos Expedicionários, 1154, Getúlio Vargas) nos horários de culto.

Jardins:

– quintas: das 19h às 21h;

– Domingos: das 07h às 12h; das 16h às 18h; das 19h às 21h.

Sede:

– Quartas e sextas: das 19h às 21h;

– Domingos: das 08h às 10h; das 18h às 20h.

O quê: 2ª Corrida McPherson

Data: 18/08/2018

Horário: 16h

Local: Praça dos Expedicionários, 1154, bairro Getúlio Vargas

Valor: R$ 60 + 2kg de alimentos (acima de 60 anos: R$ 30,00)

Contato: 79 98803-1389

Foto assessoria

Por Raissa Cruz