SERGIPE REGISTROU QUEDA NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS

16/08/18 - 13:41:43

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mostrou que a produção de petróleo no estado, em junho deste ano, ultrapassou os 567,7 mil barris equivalentes de petróleo (BEP), situando-se 3,7% abaixo da produção do mês imediatamente anterior, maio último.

Quando comparado com junho do ano passado, notou-se retração de 12,3% na produção. Com os dados de junho, o volume de produção no estado, nos seis primeiros meses de 2018, chegou a mais de 3,6 milhões de barris (BEP), assinalando queda de 18,4% em relação ao mesmo intervalo de 2017.

Extração em terra e mar

Do total produzido em junho último, 72,2% ou aproximadamente 410,1 mil barris (BEP) foram extraídos em terra. Em termos relativos, observou-se recuo de 2,7% em comparação com o mês imediatamente anterior (maio/2018), e retração de 25,5% na comparação com junho de 2017.

Por outro lado, a produção no mar, respondeu por 27,8% da produção total, atingindo 157,6 mil barris. No comparativo com o mês anterior, verificou-se queda de 6,3%. Porém, houve um aumento significativo de 62% quando comparado com junho do ano passado.

Produção de Gás

A produção de gás natural, em junho do ano corrente, ficou acima dos 417,9 mil barris equivalentes de petróleo (BEP). Em termos relativos, houve recuo de 0,3% na comparação com o mês imediatamente anterior, maio último. Já em relação ao mês de junho de 2017, notou-se expansão de 48,7%.

A produção em mar continuou sendo a principal fonte de produção, somando mais de 400,4 mil barris, abrangendo 95,8% do total produzido no estado, ao passo que a produção terrestre ficou próxima dos 17,5 mil barris, representado 4,2% da produção.

NIE/FIES