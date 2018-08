SERVIDORES DA JUSTIÇA FARÃO MANIFESTAÇÃO NESTA QUINTA-FEIRA

16/08/18 - 06:14:53

Mobilização dos trabalhadores reivindicando lotação de mais servidores no Gumersindo Bessa acontece a partir das 8 horas da manhã desta quinta, 16

Denunciando sobrecarga e necessidade de melhoria nas condições de trabalho, servidoras e servidores lotados na Secretaria Única (SU) do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) irão realizar mais um ato nesta quinta, 16 de agosto, no Fórum Gumersindo Bessa.

A Secretaria Única é um grande cartório, criado recentemente a partir da reunião das Varas Cíveis Comuns de Aracaju, onde tramitam todos os processos cíveis de natureza comum, que tratam, por exemplo, de cobrança, revisão de contrato, mandado de segurança, usucapião, entre outros. Lá tramitam atualmente cerca de 35 mil processos. Essa estrutura está sendo testada como modelo, sob a perspectiva de que seja aplicado para a tramitação de outros tipos de processos no tribunal.

No entanto, os servidores denunciam que são necessários investimentos em mão de obra para que o modelo siga adiante. Criada com um número insuficiente de servidores e num local que demonstra improviso na estrutura, a unidade tem desagradado partes, advogados e causado adoecimento das trabalhadoras e trabalhadores ali lotados. As denúncias passam por ter semanalmente servidores chorando pelos cantos até uso de medicamentos tarja preta para dar conta da sobrecarga.

De acordo com a direção do Sindijus, é comum que dentro da Secretaria Única os servidores trabalhem com mais de 1.000 processos. “Há relatos de pessoas que têm cerca de 1.500 para dar conta em um mês. É humanamente impossível”, relata Fabiane Spier, dirigente do sindicato.

A principal reivindicação da categoria é o aumento do quadro de servidores no setor, medida necessária para contornar a sobrecarga de trabalho impraticável que compromete a saúde dos trabalhadores e o andamento dos processos. Através da entidade sindical, os servidores da SU também questionam a lentidão do sistema, distribuição dos processos, problemas na climatização, isolamento acústico, banheiros insuficientes, falta de sala de convivência para descanso e da presença do Centro Médico.

A direção do sindicato já enviou ofícios à Presidência do Tribunal, o primeiro deles em maio, e posteriormente se reuniu diretamente com a assessoria do desembargador Cezário Siqueira, mas nenhuma atitude foi tomada. No último dia 13 de agosto, a direção do sindicato enviou novo ofício cobrando posicionamento sobre as demandas dos servidores.

O Sindijus reclama não ter sucesso no diálogo com a gestão do TJSE – situação que inclusive se agravou semana passada, quando a Presidência do TJSE impediu a visita da direção do sindicato à unidade, usando força policial. Aliás, o uso de policiais para impedir atividades do sindicato tem sido comum na gestão do desembargador Cezário Siqueira Neto.

Diante da gravidade da situação, que compromete o direito de milhares de sergipanos, e da truculência e falta de resolução por parte do TJSE, os trabalhadores irão chamar a atenção novamente para o problema numa mobilização que começa a partir das 7h da manhã desta quinta, 16 de agosto, no Fórum Gumersindo Bessa.

O Fórum Gumersindo Bessa fica no Centro Administrativo de Aracaju (Av. Pres. Tancredo Neves, s/n – Capucho)

Foto assessoria

Por Aline Braga