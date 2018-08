Sesc Mais Lazer propõe valorização do patrimônio cultural

16/08/18 - 09:46:34

Com o objetivo de proporcionar um dia recreativo, cheio de novos conhecimentos e novas experiências, será realizado neste domingo, 19/08, o projeto Sesc Mais Lazer. Nessa primeira edição a programação envolverá intervenções lúdicas em espaços públicos considerados patrimônio cultural da cidade.

O projeto contará com a participação de pessoas de diversas faixas etárias e diferentes perfis. “A iniciativa perpassa por ações que envolvem desde a historicidade e vivência no requisito tecnológico até manifestações da cultura nordestina em momentos e situações distintas”, disse a diretora regional do Sesc, Adely Carneiro, acrescentando que essa primeira etapa irá focar o eixo lazer e patrimônio.

Segundo a diretora, o projeto seguirá até o final do ano, abordando temas que relacionem o lazer ao meio ambiente, ao corpo, cognição, manifestações da cultura popular e lazer tecnológico. “Nessa proposta, as vivências apresentadas agregam novos valores e conhecimentos, sem perder o eixo central: contribuir para atitudes que valorizem o tempo livre”, ressaltou.

A programação terá início às 08h, no Sesc Socorro. De lá, um trenzinho turístico saíra em direção ao Largo da Gente Sergipana e durante o trajeto o ator e professor José Augusto Barreto irá fazer a narrativa, utilizando histórias e personagens do Mamulengo do Cheiroso. Em seguida, o grupo (no máximo 40 pessoas) irá passear pelo Rio Sergipe em uma Tototó – embarcação que faz parte da tradicional travessia Aracaju/Barra dos Coqueiros. Após o passeio de barco os participantes retornarão ao Sesc Socorro onde haverá o encerramento com o espetáculo do Mamulengo do Cheiroso.

A previsão do passeio é de quatro horas e as inscrições estão abertas na central de atendimento do Sesc Socorro, com vagas limitadas. Mais informações 3279-3801.

Por Aparecida Onias