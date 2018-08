SSP inicia a instalação de 34 novas câmeras de segurança

16/08/18 - 05:54:23

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que iniciou a instalação de 34 câmeras na capital e região metropolitana, as quais se somarão a outras 50 já instaladas no Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp). A nova fase de instalação de câmeras faz parte do plano de Segurança Pública definido pelo Governo do estado para o combate à criminalidade.

Diferente do que circula nas redes sociais, as câmeras não serão utilizadas para a aplicação de sanções administrativas, a exemplo de multas. Serão usadas, exclusivamente, para ações operacionais, preventivas e repressivas das forças de Segurança Pública.

Os novos equipamentos já possuem uma tecnologia importante, que permite a identificação de veículos com restrição de roubo e furto. Serão, em poucos dias, 84 câmeras em pontos estratégicos de toda a capital e região metropolitana, com um monitoramento 24 horas.

ascom SSP

Foto internet