Assistentes sociais elegem a nova diretoria do SINDASSE

17/08/18 - 16:00:53

por: Iracema Corso

A nova diretoria do Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe (SINDASSE) foi eleita por aclamação e empossada na noite da última quinta-feira, dia 16 de agosto, no Auditório da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), em Aracaju.

A diretoria que vai tocar o sindicato durante o mandato de cinco anos é composta por novos dirigentes, a exemplo das companheiras Iraci Rodrigues, Elba, Carol, Iracema, Larissa e Lissandra, além dos dirigentes Ygor Machado (Coordenador Geral), Anselmo Menezes, Rosely Anacleto, Sandra Souza e Maísa, membros da gestão anterior.

O dirigente Anselmo Menezes avaliou a luta construída no último mandato. “O momento é de amadurecimento da luta sindical. A gente finalizou o primeiro mandato e vamos pro segundo mais conscientes e maduros. Aprendemos muito com a experiência, com os outros sindicatos e com a CUT. Sabemos que vivemos um tempo difícil, de muitas batalhas, mas temos certeza que se está ruim com a classe trabalhadora organizada, muito pior estaria se não tivéssemos o sindicato para lutar pelos interesses dos trabalhadores. A conquista do sindicato é um divisor de águas na nossa luta. Existiam muitas demandas reprimidas desde 2012 e conseguimos muito avanços em termos de valorização salarial da categoria, apesar do quadro difícil do desmonte das políticas sociais e todo o retrocesso do pós-golpe”, observou.

Além de assistentes sociais da FHS, SMS, SEMFAS, INSS, Fundação Renascer e também sem vínculo empregatício formal, prestigiaram a solenidade o vereador Isac. Silveira (PCdoB), sua assessoria, os mandatos da deputada estadual Ana Lúcia (PT) e do vereador Iran Barbosa (PT). Particularmente do campo sindical, compareceram representantes do SINDIPREV-SE (Previdência), do SEESE (Enfermagem), do SINODONTO (Odontologia) e do SINTRAFA.

Num gesto de agradecimento pela dedicação e colaboração, o SINDASSE presenteou a secretária da CUT/SE, Cleonice Coelho, diretores da gestão passada que não continuarão à frente do sindicato e membros da Comissão Eleitoral com uma peça de arte em azulejo.

Fonte e foto assessoria