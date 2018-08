AMORIM: VAMOS FAZER O MELHOR GOVERNO DA HISTÓRIA DE SERGIPE

17/08/18 - 06:16:45

Candidato ao Governo do Estado pela coligação “Coragem para mudar Sergipe, o senador Eduardo Amorim (PSDB) iniciou sua campanha eleitoral, nesta quinta-feira, 6, concedendo entrevista ao Jornal da Xodó, na Xodó FM de Nossa Senhora do Socorro. A entrevista foi transmitida em rede para os municípios de Estância, Simão Dias, Tobias Barreto, Nossa Senhora da Glória e Propriá. O candidato apresentou suas propostas para melhorar a situação do Estado em diversas áreas.

Segundo Eduardo, é preciso devolver a dignidade aos sergipanos. “Quero ser o instrumento para promover as mudanças que o estado precisa. Por isso nosso lema é coragem para mudar Sergipe. Estou pronto, preparado e determinado para esse desafio. Vamos zelar pela coisa público”, salientou.

Questionado se tem consciência do tamanho do desafio que terá pela frente, Eduardo Amorim ressaltou que conhece o momento difícil pelo qual passa Sergipe e que a situação é pior que há quatro anos. “Infelizmente, a mentira venceu em 2014. Considero que quem perdeu não foi só eu, mas todos os sergipanos. Entretanto, venho acompanhando tudo isso, estudei cada área e, tenham certeza, estou com coragem de sobra para mudar essa realidade. Vamos fazer o melhor governo da história recente de Sergipe”, afirmou.

Economia e emprego

Indagado sobre o número de sergipanos desempregados e como pretende mudar esse quadro, Eduardo apontou o caminho para que o estado volte a gerar oportunidades de emprego. “Vamos incentivar as que já estão atuando por aqui e atrair novas empresas, sejam elas grandes ou pequenas. Tornar Sergipe mais atrativo para novos investimentos. Assim, conseguiremos ampliar o número de empregos e gerar renda”, pontuou.

“Também vamos qualificar nossa mão de obra para atender às necessidades do mercado de trabalho e garantir salários melhores”, completou. Outra forma apontada para reduzir o desemprego e ainda oxigenar a economia sergipana foi o incentivo ao Turismo, considerado uma indústria sem chaminé.

“O atual governo abandonou o turismo em nosso estado. Prova disso é o Centro de Convenções, que está abandonado. Sem o CIC, Sergipe não consegue entrar na rota do turismo de eventos. Com esse governo, não temos políticas para o Turismo. Mas isso vai mudar. Vamos investir na divulgação das nossas belezas naturais espalhadas pelas regiões do estado e buscar junto às empresas aéreas novos voos diretos. Dessa forma, conseguiremos atrair mais turistas”, destacou.

Previdência

Eduardo também falou sobre um problema que, para ele, é um dos maiores do Estado: a Previdência. “O rombo é gigantesco. Para piorar, o atual governo tirou dinheiro do fundo previdenciário dizendo que ia pagar os salários dos aposentados em dia e não fizeram isso. Mais uma enganação do governo da mentira. Mas o servidor não podem pagar essa conta, pois ele já fez sua parte. Vamos ter coragem para tomar as medidas necessárias e qualificar o gasto público”, disse o candidato.

Desenvolvimento Regional

O desenvolvimento dos municípios também foi abordado pelo candidato a governador. “O Sertão, por exemplo, tem múltiplas vocações, mas não recebe investimentos do governo. Destaque para a bacia leiteira que precisa de fomento para qualificar a produção. Eventos realizados na região, a exemplo da Festa do Leite de Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo, também precisam da atenção do governo”, disse Eduardo Amorim.

Outra região citada foi o Sul do estado, onde foi destacada a vocação do município de Tobias Barreto para a produção e o comércio de confecções. “Temos que facilitar a instalação de novas empresas. As rodovias que levam ao município também precisam ser revitalizadas para facilitar a logística do que é produzido e comercializado no município e atrair mais pessoas que desejam visitar a cidade”, ressaltou.

Saúde

Para concluir a entrevista, Eduardo foi perguntado sobre a Saúde Pública em Sergipe e como resolver a superlotação no Huse. De acordo com ele, a vocação do Huse é urgência e emergência, por isso é necessário criar novos leitos especializados e estruturar os hospitais regionais.

“Estrutura e funcionalidade aos hospitais regionais, ampliando o número de leitos e profissionais de saúde. Novos hospitais especializados também precisam ser construídos, a exemplo do Hospital do Câncer e do Centro de Exames por Imagem. O governo diz que não teria como manter o Hospital do Câncer. É possível sim, pois os recursos não são apenas estaduais.”, detalhou.

“Sergipe precisa ter a qualidade na Saúde que já teve um dia. Fomos referência em cirurgia cardíaca, mas hoje a cardiologia está fechada e pacientes aguardam na fila por uma cirurgia. Isso só acontece em um governo que não prioriza a Saúde”, enfatizou.

Eduardo Amorim agradeceu a oportunidade de expor seus projetos para Sergipe. “Algumas pessoas me perguntam onde vou arrumar dinheiro para fazer tudo isso. Vamos qualificar o gasto público, por meio do Conselho de Custos, e incrementar a arrecadação com a reestruturação da secretaria da Fazenda”, concluiu.

Fonte e foto assessoria