Anderson de Tuca acusa gestão do Hemose de irresponsável

17/08/18 - 09:02:03

Constantemente o serviço do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) tem sido interrompido por “problemas de logística” na entrega das bolsas para coleta de sangue. O assunto foi tema do discurso do vereador Anderson de Tuca (PRTB) na Tribuna do Legislativo Municipal.

“Fazem campanha pedindo a colaboração da população para doar sangue, e, quando as pessoas chegam ao local da coleta, falta o principal: a bolsa para acondicionar o sangue. Parece brincadeira, mas isso está acontecendo com certa frequência. No mês passado já houve esse problema, agora, novamente. Enquanto isso, centenas de pessoas estão na fila de espera aguardando essas doações”, criticou.

Na oportunidade, o parlamentar também sugeriu uma parceria entre que os dois Shoppings da capital e o próprio Hemose como estratégia de captação de doadores. “Isso já acontece em outras cidades. Se não puder ter um espaço permanente, que destine um local exclusivamente no período de férias. A intenção seria aproveitar o grande fluxo de pessoas nesses locais e sensibilizar a população sobre a importância de doar de forma regular, uma vez que a demanda transfusional não se interrompe e tem muita gente precisando”, destacou.

Por Camila Sousa

Foto: Gilton Rosas