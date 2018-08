BELIVALDO E ELIANE APRESENTAM PLANO DE GOVERNO

17/08/18

Belivaldo e Eliane apresentam elaborado Plano de Governo para administrar o Estado pelos próximos quatro anos

As propostas que o governador e candidato à reeleição elenca no documento foram construídas de forma participava a partir de um diagnóstico minucioso da realidade do Estado

Pra Sergipe Avançar é o mote da candidatura à reeleição do governador do Estado Belivaldo Chagas (PSD) e é também o título do Programa de Governo do candidato, que tem ao seu lado, como candidata à vice-governadora, a petista e vice-prefeita da capital Eliane Aquino.

Estruturado em sete grandes eixos estratégicos de ação, englobados por áreas temáticas, o Programa de Governo Pra Sergipe Avançar considerou a necessidade, urgente, de superar a crise financeira e retomar o planejamento e capacidade de investimento do Estado e, com isso, se contrapor à crise no mercado de trabalho.

O Programa foi construído de forma participativa e visa preparar o Estado para a saída da profunda crise que atinge todo país, de modo a iniciar um novo ciclo de desenvolvimento e transformações estruturais, de médio e longo prazos, que priorize a oferta de políticas públicas de qualidade, em todas as áreas, para a população mais carente da sociedade sergipana.

Os candidatos da coligação governista destacam a necessidade de modernizar e inovar a gestão da máquina administrativa a fim de promover ganhos de eficiência e rever as prioridades nos gastos públicos como instrumentos para sanear as finanças estaduais.

No quesito emprego, o programa de governo propõe mobilizar os recursos economizados pelos ganhos de eficiência e a executar programas sociais com impactos diretos e expressivos na geração de emprego e renda para a população.

Belivaldo e Eliane, preocupados com o futuro dos sergipanos, planejaram também ações de médio e longo prazos que habilitarão nosso Estado para um novo ciclo de transformações produtivas e sociais nas próximas décadas.

“São prioritárias, especialmente, as ações que objetivam melhorar a qualidade dos serviços prestados de atendimento à saúde da população, a formação educacional das crianças e dos jovens e a implantação de um ambiente de paz e segurança, por meio de medidas eficazes de redução da criminalidade”, asseguram os candidatos a governador e a vice-governadora no documento Pra Sergipe Avançar.

Participação popular

Acompanhada de perto por Belivaldo e Eliane, a construção do Programa de Governo foi feita em duas fases. Na primeira, especialistas convidados pelos candidatos levantaram os principais desafios enfrentados nesse momento no campo do desenvolvimento econômico e social, e as propostas de ação que concorreriam, de forma transversal e interligadas, para superá-los.

Em outra frente, tão importante quanto a primeira, a elaboração do Programa de Governo Pra Sergipe Avançar contou com a colaboração e participação dinâmica de representantes da sociedade civil organizada – em plenárias públicas realizadas em todos os oito territórios sergipanos -, e consultas a associações de classe e movimentos sociais utilizando a mesma sistemática de desafios e propostas, abarcando todos os eixos estruturantes do Programa.

Eixos estratégicos

Foram consideradas as seguintes áreas para levantamento dos Desafios e Propostas: Finanças e Gestão; Geração de emprego e Inclusão social; Desenvolvimento e Investimentos estruturantes; Infraestrutura e Habitação; Saúde; Educação, Cultura, Esportes e Juventude; e, Agricultura, Meio ambiente e Recursos Hídricos.

Dentro destas áreas, os candidatos propõem um conjunto de ações e iniciativas organizadas em sete grandes eixos estratégicos de atuação, que vão desde o saneamento das finanças e otimização da gestão da pública à retomada da capacidade de investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento econômico e social, passando pelo aumento da efetividade nas políticas públicas e promoção da elevação da qualidade de vida dos sergipanos.

O resultado desse trabalho segue descrito e detalhado no documento Pra Sergipe Avançar.

