Educadores participam de congresso sobre educação empreendedora

17/08/18 - 16:19:37

Missão com 42 profissionais tem como foco trocar experiências sobre educação empreendedora.

Mais de 40 professores, gestores públicos e técnicos da área de educação da capital e outros quatro municípios estão em Maceió participando do Seminário Conhecer 2018. O evento reúne especialistas do setor para discutir iniciativas que facilitem a difusão da cultura do empreendedorismo nas instituições de ensino.

O principal objetivo do encontro é discutir o on e o off, duas realidades que se conectam com o intuito de transformar a realidade na sala de aula. Essa é a segunda edição do seminário, que neste ano tem como tema “Educação Empreendedora: uma nova educação para um novo mundo”.

“ Ao realizar a missão estamos buscando oferecer a esses profissionais a oportunidade de trocar informações com outras pessoas que atuam na área e conhecer experiências desenvolvidas em outras regiões”, explica a gestora do projeto de Educação Empreendedora do Sebrae em Sergipe, Rosana Leite.

Programação

O ConheCER reúne diversos especialistas internacionais no assunto, entre os quais o italiano Federico Pistono, que aos 33 anos é um dos futuristas e consultores em inovação mais requisitados pelas maiores corporações do mundo. Pistono fará a palestra “O futuro do trabalho”.

Além dele, entre os palestrantes, destacam-se ainda Allison Baum, cofundadora do fundo de investimentos de Hong Kong Fresco Capital; e Heidi Neck, professora da Babson College, nos Estados Unidos, e autora do livro “Ensinando Empreendedorismo: Uma Abordagem Baseada na Prática”.

O seminário também apresentará iniciativas educacionais do Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora (CER), em Belo Horizonte. O Centro é uma plataforma digital de estudos, pesquisas, ferramentas e tecnologias sobre educação empreendedora que tem como um dos seus objetivos ser uma ponte entre o universo acadêmico e o mercado.

Foto assessoria

Por Bruno Leonel