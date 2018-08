ESTUDO SOBRE O NOVO PLANO DIRETOR TEM PROSSEGUIMENTO

17/08/18 - 11:21:19

Modernizar a legislação, redefinir a função social dos espaços urbanos, dinamizar e democratizar áreas coletivas estão entre os temas presentes na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju (PDDU), promovido por vários órgão da Prefeitura de Aracaju e cuja coordenação está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Infraestrutura. Nas reuniões, que acontecem no mínimo duas vezes, por semana e as análises sempre tendem a se aprofundam nas áreas que compreendem o esboço que pode vir a ser o novo Plano Diretor.

Defasado e necessitando de uma emergencial revisão, a minuta que está em construção tem levado em consideração aspectos sociais, urbanísticos e econômicos e harmonizar o binômio cidade atrativa e moderna com inclusão social de todas as pessoas.

Temas como uso e ocupação do solo, patrimônio cultural e imaterial, infraestrutura, mobilidade urbana estão sendo analisado e sendo construindo um texto propositivo que deve ser referendado pelos órgãos colegiados e consultivos, acatado pelo prefeito Edvaldo Nogueira e aprovado pelo poder Legislativo.

O secretário municipal da Infraestrutura, Sérgio Ferrari, ressalta a produtividade das reuniões com as comissões temáticas. “A priori, reconheço que todos os técnicos dos órgãos da Prefeitura que estão imbuídos nesta tarefa são extremamente dedicados, conhecedores dos assuntos que debatem e compromissados com este processo de revisão. Temos certeza que não perderemos esta oportunidade de atualizar o Plano Diretor e preparar nossa cidade para o futuro”, declara Ferrari.

