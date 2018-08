Ibope mostra Valadares à frente na induzida e Belivaldo na espontânea

17/08/18 - 20:41:56

Pesquisa realizada pelo Ibope, publicada nesta sexta-feira (17) e encomendada pela TV-Sergipe, mostra o candidato do PSB, Valadares Filho liderando a avaliação como 23%, senador Eduardo Amorim (PSDB) vem logo em seguida com 17%, Belivaldo Chagas (PSD) com 12%, Dr. Emerson com 5%, Mendonça Prado 3%, João Tarantela, Marcio Souza e Milton Andrade apareceram com 1%. Gilvani Santos não foi votado. Branco/nulo 28%. Não sabe 9%.

A pesquisa divulgada pela TV-Sergipe é o primeiro levantamento do Ibope, realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.Foram ouvidos 812 eleitores de todas as regiões do Estado, com 16 anos ou mais. A pesquisa foi registrada no TRE-SE como o número: SE-02253/2018. O número de registro no TSE é BR-06887/2018.

O número de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

Modalidade espontânea – Na modalidade espontânea da pesquisa Ibope, em que o pesquisador pergunta ao eleitor em quem ele vai votar, sem apresentar o nome dos candidatos, deu o seguinte: Belivaldo Chagas (PSD) 8%, Eduardo Amorim (PSDB) 8%, Valadares Filho (PSB) 6%, Dr. Emerson (Rede) 1%, Mendonça Prado (DEM) 1%, João Tarantela (PSL), Marcio Souza (Psol), Milton Andrade (PMN), Sivani Santos (PSTU) e outros 3%. Brancos e nulos 31%, não sabe 42%.

Sobre a rejeição – O Ibope também mediu a rejeição dos candidatos, onde o eleitor diz em quem não votaria de jeito nenhum para Governar o Estado: Eduardo Amorim – 36%, Valadares Filho – 24%, Mendonça Prado – 23%, Belivaldo Chagas 22%, João Tarantela – 17%, Dr. Emerson – 11%, Marcio Souza – 11%, Milton Andrade – 11%, Gilvan Santos – 10%. Poderia votar em todos – 4% e não sabe – 19%.

Avaliaçao de Governo – A pesquisa mostra que o Governo atual de Belivaldo Chagas tem uma aprovação de 33% dos eleitores entrevistados. O percentual de aprovação reúme os eleitores que acham o Governo “ótimo” ou “bom”.

Os que desaprovam o Governo são 50%, segundo a pesquisa do Ibopes. Esses são os que consideram o Governo “ruim” ou “péssimo”.