MANTIDA CONDENAÇÃO DE ROGÉRIO CARVALHO E JOSIAS PASSOS

17/08/18 - 10:53:45

O julgamento do agravo no Superior Tribunal de Justiça, ocorrido na tarde desta quinta-feira (16), foi desfavorável ao recurso apresentado pela defesa de Rogério Carvalho (PT).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação de Rogério Carvalho por ato de improbidade administrativa, ocorrido à época em que foi secretário de estado da saúde. Também foi condenado o ex-diretor do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Josias Passos.

Rogério Carvalho e Josias Passos foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPE) por efetuarem o pagamento de juros e multas por atraso na quitação de faturas de água e energia elétrica, além de atraso no recolhimento da contribuição do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Imposto sobre Serviços (ISS) retidos na fonte e que segundo o MPE, teriam sido praticados no ano de 2007.

Rogério Carvalho é pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores e segundo informações de sua assessoria, ele continua elegível.