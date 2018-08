PARAQUEDISTA CAI NA PRAIA DE ATALAIA E É RESGATADO PELO GTA

17/08/18 - 16:34:06

Uma equipe do Grupamento Tático Aéreo (GTA) resgatou na tarde desta sexta-feira (17), um paraquedista que caiu na Praia de Atalaia, em Aracaju.

As informações são de que ele fazia aula de paraquedismo quando o incidente aconteceu. Ao pular da aeronave, ele perdeu o controle do paraquedas e por conta disso acabou pousando no mar.

Ele foi resgatado e liberado logo em seguida, já que não sofreu nenhum ferimento.