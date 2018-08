Prêmio melhor secretário de comunicação é o resultado do trabalho em equipe

17/08/18 - 12:49:17

Dividir com minha equipe o prêmio de Melhor Secretário de Comunicação, segundo pesquisa de opinião pública, realizada pela Associação Juventude em Ação por Sergipe (AJAS) em 25 municípios, é muito mais que o reconhecimento do trabalho profissional de todos: é acima de tudo concluir que não se conquista o sucesso sozinho. Não dá para esquecer o apoio que recebemos do prefeito Valmir de Francisquinho, sem o qual não seria possível realizar o trabalho avaliado como melhor dos melhores. Obrigado a minha diretora, Maise Rocha, e aos colegas Jackson da Itnet (fotógrafo), Jedilson Messias (fotógrafo e cinegrafista), Vinicius (editor de vídeo e arquivo), César Machado (repórter e redator), Huan Carlos (informática), Sharlon Sodré (Designer) e Luís Venâncio (redes sociais). Agradeço a minha família pelo incentivo e rendo toda honra e glória ao nosso Deus.

Fonte e foto assessoria