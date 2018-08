TRABALHADORES DA BTS AMEAÇAM FECHAR O MERCADO CENTRAL

17/08/18 - 09:37:47

Com salários atrasados, os funcionários da empresa terceirizada BTS, responsável pela limpeza, ameaçam fechar o mercado central de Aracaju

Eles estão concentrados desde o inicio da manhã em frente ao mercado Albano Franco e dizem que aguardam uma posição da empresa até as 10 horas desta sexta-feira (17) e avisam que se não tiverem uma resposta de quando será efetuado o pagamento dos salários, eles irão fechar as entradas.

As informações são de que já há um principio de tumulto devido à quantidade de pessoas reunidas em frente e dentro do mercado à espera de alguma informação. Segundo um feirante, a situação pode se agravar já que com o fechamento do mercado, há o risco de prejuízos para os comerciantes.

Eles estão evitando falar com a imprensa com medo de represálias e possíveis demissões.

