Violência contra a mulher é discutida em mesa-redonda na UNINASSAU

17/08/18 - 06:31:27

Evento reuniu educadores, alunos, representantes da OAB e do Ministério Público de Aracajú

O evento foi aberto a todos os alunos da faculdade e à comunidade em geral

Suzy Guimarães

Aconteceu na quinta-feira (16), no auditório da UNINASSAU Aracaju, o evento “OAB, Serviço Social, Psicologia e Ministério Público pela paz na família”. O objetivo é debater a questão da violência contra a mulher. O encontro foi coordenado pela professora Ana Luiza Melo, responsável pelos cursos de Serviço Social e Psicologia na Faculdade UNINASSAU.

O evento foi extensivo a todos os alunos da faculdade e à comunidade em geral. “O que pretendemos foi debater as questões ligadas à violência praticada contra a mulher no ambiente familiar e na sociedade em geral”, explicou a professora Ana Luiza. Ela ressaltou que o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking de países onde acontecem mais assassinatos de mulheres.

Além de palestra, o evento contou com uma mesa-redonda com os advogados Marcus Vinicius Oliveira Santos, Liliana Aragão de Araújo e Gicele Mara Cavalcante D’Ávila, procuradora do Ministério Público, além da vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB, Valdilene Oliveira Martins.

O encontro fez alusão ao aniversário de 12 anos da Lei Maria da Penha e às implicações com o crescimento do feminicídio. “Vamos debater o tratamento que está sendo dado às mulheres com relação aos crimes violentos contra elas. Tem crescido de forma assustadora o índice de crimes que violentam o sexo feminino”, atentou a professora da UNINASSAU.

