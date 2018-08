COMEÇA A SAFRA DAS PESQUISAS

18/08/18 - 00:06:17

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A pesquisa realizada pelo Ibope e divulgada ontem pela TV-Sergipe gerou expectativa e mostrou resultados que surpreenderam de um lado, frustraram de outro e levantaram algumas suspeitas. A partir de agora as pesquisas vão proliferar, através de diversos institutos. Alguns até ainda desconhecidos. Não é o caso do Ibope, que sempre esteve, ao lado da CNI, fazendo avaliações em todos os períodos eleitorais, assim também para a TV-Globo nos Estados.

Já disse aqui nesse espaço que não apostaria nas pesquisas. Em algumas delas – não nesse caso – candidatos estão à frente pelas conveniências entre os comitês de campanhas e os Institutos. As pesquisas demandam recursos altos e suas publicações também não são grátis. Ganhar não é fácil nessas avaliações, porque não interessa a quem perde levar o resultado à mídia e nem comemorá-lo.

Todo o fuzuê que se faz com resultados de pesquisas também demanda grana. Muita grana, para que a posição privilegiada do candidato chegue ao eleitor de todos os colégios.

Claro que se chega a todos os resultados através de perguntas diretas a eleitores, de forma aleatória, dentro das regras proporcionais aos limites percentuais de cada segmento que vai às urnas. Para lembrar: tem instituto que também faz entrevistas por telefone. Aí fica ao sabor do entrevistador e da intencionalidade da avaliação, que pode pender exatamente para quem chega mais próximo ao financiamento da melhor posição.

A Justiça Eleitoral deveria analisar mais essa questão que, como os fakes news, pode influenciar o eleitorado, principalmente às vésperas das eleições. Aliás, houve até projeto para que as pesquisas só pudessem ser feitas até 30 dias antes das eleições. Mas o lobby dos Institutos agiu firme e derrubou de vez esse ato justo.

PESQUISA MOSTRA MOMENTO

O candidato a governador Valadares Filho (PSB) disse ontem que vê com humildade a pesquisa que mostra um quadro do momento que lhe é favorável.

Disse que manterá sua posição de avaliar as questões do Estado.

VÊ RESULTADO COM PRUDÊNCIA

Segundo Valadares Filho, o resultado das pesquisas o anima a ir adiante em busca de chegar ao Governo e tentar colocar uma nova ordem no Estado.

Mas tudo com muita prudência e sem exaltação.

FARÁ VISITA À REGIÃO SUL

Não foi realizada a carreata de Valadares Filho ontem à noite no Bugio, mas hoje todo o grupo “fará a festa na região do Centro Sul”.

No domingo segue para o baixo São Francisco.

QUESTÃO DOS INDECISOS

A pesquisa realizada ontem pelo Ibope em Sergipe mostra número alto de abstenção. Na induzida deu 47% de brancos, nulos e que não sabe

Já na espontânea foram 73% de abstinência.

APOIO POLÍTICO DE PREFEITO

Belivaldo Chagas, em solenidade concorrida ontem, recebeu o apoio político do prefeito de Itabaianinha Danilo Joaldo e de várias outras lideranças.

Em Itabaianinha o prefeito vota em Belivaldo e a vice vota em Eduardo Amorim.

JACKSON BARRETO E FINISA

O candidato ao Senado pelo MDB, Jackson Barreto, acusa o Governo Michel Temer e setores da oposição de perseguição durante seu Governo.

Jackson diz que o Finisa não foi liberado por questões políticas.

TEIXEIRA AGORA É DO PTB

O empresário Teixeira Caminhões retornou ao PTB, partido pelo qual sua mulher, Cris Teixeira, é candidata à vice-governadora ao lado de Valadares Filho (PSB)

Teixeira passa a ser o vice-presidente regional do PTB em Sergipe.

COORDENADOR DA CAMPANHA

Mas não houve apenas o retorno ao PTB, Teixeira Caminhões será o coordenador da campanha de Valadares Filho no Sertão e região do baixo São Francisco.

O empresário é muito conhecido nas duas regiões.

ANDRÉ TEM APOIO EM MARUIM

Candidato ao Senado pelo PSC, o deputado André Moura recebeu ontem apoio do prefeito de Maruim Jéferson Santana (MDB) e de lideranças do município.

– Acredito na força de André para ajudar aos municípios sergipanos, disse.

SOBRE ENVIO DE RECURSOS

Um dos partidos considerado grande em Sergipe ainda não mandou recurso para o candidato majoritário e causa um “desespero grande” na legenda.

Outra legenda enviou pouca grana para campanha também do seu majoritário.

CANDIDATOS ACHAM POUCO

O MDB também tem problema com recursos de campanha. Mandou apenas 300 mil reais para os deputados que são candidatos à reeleição.

Há muita reclamação em relação a esses recursos.

DADOS DE FUNDOS

Segundo ainda informação de um dos candidatos, o PSDB terá 2.5 milhões de reais para a campanha ao Governo do Estado em Sergipe.

O PT enviou para candidatura ao Senado, 750 mil reais.

HELENO NÃO ACREDITA

Heleno Silva (PRB) diz que “essa pesquisa do Ibope, divulgada ontem, não condiz com a realidade que se percebe junto aos eleitores em todo Estado”.

– Não aconteceu nada para que eu tenha apenas 6% dos votos, disse.

INSISTE SOBRE O NOME

Heleno Silva tem certeza de que a não colocação do “Pastor Heleno” influenciou a isso, porque é dessa forma que “o povo me conhece em todas as regiões”.

Lamenta que tenha sido prejudicado…

IBOPE ADMITE PASTOR

A direção do Ibope disse ao candidato a senador Heleno Silva (PRB) que na próxima pesquisa coloca seu nome como “Pastor Heleno”.

Heleno entrou com recursos contra o Ibope para que utilize a palavra “Pastor”.

RETIRAR CANDIDATURAS

Alguns candidatos ameaçam retirar-se da disputa, porque estão sem recursos para campanha e criticam outros concorrentes em melhores condições.

Denunciam que o ‘Caixa 2’ funciona a todo vapor.

QUAIS COMPOSIÇÕES?

Esses candidatos estão em quase todas as composições. Tem gente mal humorada na base aliada, nas oposições e nas alianças menores.

Pelo menos dois ex-prefeitos podem mudar de rumo.

ENCONTRO DE LIDERANÇAS

O bloco da oposição realizou ontem, em Propriá, região do Baixo São Francisco, um encontro de lideranças e no final deixou claro que “a paz reina neste momento”.

O objetivo foi buscar maior unidade

Notas

Ameaças inaceitáveis – José Nêumanne Pinto denuncia ameaças inaceitáveis. Conta que a ministra Rosa Weber manteve Barroso na relatoria da impugnação da candidatura de Lula por ficha-suja no TSE ignorando ameaças veladas de sua defesa de que poderá anular processo alegando que Gonzaga devia relatar.

0x0

Prisão do Dr. Bumbum – A juíza Viviane Ramos de Faria, da 1ª Vara Criminal da capital, decretou ontem prisão preventiva do médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como Dr. Bumbum. Ele é acusado de homicídio qualificado pela morte da bancária Lilian Calixto, que fez um preenchimento de glúteos e acabou morrendo.

0x0

Adiada venda de empresa – O governo adiou a venda da empresa que atua no Amazonas para 26 de setembro. O novo cronograma para a oferta das distribuidoras da Eletrobras foi divulgado ontem, pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no Diário Oficial da União.

0x0

ONU quer direitos para Lula – Agência do PT divulga que O Comitê de Direitos Humanos da ONU determinou ao Estado Brasileiro que “tome todas as medidas necessárias para permitir que o autor [Lula] desfrute e exercite seus direitos políticos da prisão como candidato nas eleições presidenciais de 2018″.

0x0

Não tem relevância jurídica – Torquato Jardim disse ao Painel da Folha que a “liminar” do Comitê de Direitos Humanos da ONU que beneficiaria Lula não tem “nenhuma relevância jurídica”. O ministro da Justiça afirmou que a ação do colegiado internacional é “uma intromissão política e ideológica indevida em tema técnico-legal”.

0x0

Marcio fala da caravana – Marcio Macedo (PT), candidato a deputado federal por Sergipe, avisa: “completamos exatamente um ano da histórica Caravana de Lula pelo Brasil. Tive a honra de ser o coordenador da caravana, que passou por 60 cidades, e vivenciei e senti a mais bela relação de um líder político com o povo”.

Conversando

Bom trabalho – Albano Franco (PSDB) foi muito comentado por seu trabalho junto a Michel Temer em favor do não fechamento da Fafen.

Faz carreata – Algumas movimentações de campanhas eleitorais de alguns candidatos em Aracaju. Valadares Filho fez carreata ontem à noite no Bugio.

Disputa difícil – O candidato a deputado federal Fábio Henrique (PDT) trabalha por uma vaga na Câmara. Está em uma disputa muito difícil.

Pode atingir – Quanto à candidatura a deputado estadual também não vem sendo fácil. A renovação pode atingir a até 30 por cento.

Páreo duro – Belivaldo Chagas e os Valadares mantêem boa posição em Simão Dias. É um páreo duro entre os dois no município.

Heleno toca – O Pastor Heleno Silva (PRB) posta um video tocando violando e cantando o jingle de campanha estilo gospel.

Sem chance – Bons nomes que disputam vaga na Câmara Federal podem ficar fora. Pelo menos quatro deles são tidos como sem chance.

Começa a atuar – TRE começa a atuar contra a realização de eventos de caráter político. Proibiu a cavalgada em Carira no domingo.

Questão de grupo – Neste momento não tem questão de grupo. Cada um faz o seu individual e deixa para depois das eleições uma recomposição.