GOVERNO INDICA A DIRETORA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL CIRURGIA

18/08/18 - 07:18:27

Com o objetivo de garantir o retorno das cirurgias, o Governo do Estado indicou a enfermeira Márcia Guimarães para o cargo de diretora administrativa e financeira do Hospital Cirurgia. Ela é especialista em saúde pública e ocupa a função diretora de Gestão do Sistema da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O objetivo dessa indicação é buscar a participação efetiva do Governo do Estado na administração da unidade hospitalar, promovendo uma maior transparência dos recursos públicos estaduais aplicados no hospital e garantido sua aplicação nas atividades fins, para que o Cirurgia possa voltar a atender a população que necessita das consultas, exames e cirurgias de média e alta complexidade.

Por André Carvalho

Foto assessoria