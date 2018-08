Policiais militares do 2° BPM recuperam três motocicletas roubadas

18/08/18 - 08:02:08

Policiais militares do 2° BPM, de serviço nesta sexta-feira (17) no município de Propriá, sob o Comando do TC Pinheiro, foram acionados, por volta das 10:50h, para verificar, no Povoado Pantanal daquela cidade, indivíduos com atitudes suspeitas.

Ao chegarem no Povoado, os militares recuperaram três motocicletas que haviam sido tomadas de assalto na cidades de Japaratuba e Muribeca.

Os veículos foram conduzidos à Delegacia de Propriá, com o apoio da SMTT, para as providências cabíveis.

Motocicletas recuperadas:

– CG 150, cor Vermelha, placa OES 9637;

– CG 150, cor branca, placa OXQ 3508;

-NXR Bros, cor Vermelha, placa OER 5369.

Guarnição policial:

– SGT Lourival

– Cbs Fábio Santos de Melo/Romualdo Lemos Santos/Edier Oliveira Barros/Antônio Teixeira Rodrigues/Alisson Alves Lima.

SD Marcos de Oliveira Batista