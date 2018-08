BELIVALDO INSTITUI A MILITÂNCIA PARA ATUAR NAS REDES SOCIAIS

19/08/18 - 07:50:13

Discutir a importância e o impacto das redes sociais como estratégia política para fortalecer as candidaturas da coligação governista Pra Sergipe Avançar foi o objetivo principal do Curso Mídias Digitais e Marketing Político, realizado na manhã deste sábado (18), em Aracaju, pela ala Jovem do PSD em Sergipe.

O curso, ministrado pela palestrante Maria Carolina Lopes, foi aberto pelo governador e candidato à reeleição, Belivaldo Chagas (PSD), e pelo candidato a senador Jackson Barreto (MDB). Representantes do movimento estudantil e centenas de jovens lideranças políticas de todas as regiões do Estado participaram da capacitação oferecida pela coligação Pra Sergipe Avançar.

“Isso que estamos fazendo aqui é estratégia e planejamento de campanha. Estamos vivendo uma nova realidade e, nesse contexto, não tenham dúvida, as mídias serão determinantes para o sucesso de nossa caminhada rumo à vitória. Por isso é muito importante que vocês nos ajudem a compartilhar as mensagens da coligação Pra Sergipe Vencer e, principalmente, a combater as notícias falsas, as tais das fake news”, afirmou o governador Belivaldo.

Para exemplificar o papel que caberá à militância do agrupamento governista nas mídias e redes sociais, o candidato à reeleição ao cargo de governador destacou a divulgação seletiva dos dados da pesquisa Ibope contratada pela Tv Sergipe.

“O Ibope fez dois tipos de pesquisa: a induzida e a espontânea. Na Tv só divulgaram os dados da pesquisa induzida, sendo que na espontânea, aquele em que o eleitor diz em quem pretende votar sem que lhe sejam apresentados nomes, e na qual nós estamos em primeiro lugar, só divulgaram pela internet. A pesquisa espontânea mostrou que o nome mais lembrado e que o povo quer é Belivaldo. Essa é a mensagem que precisa ser divulgada”, frisou o governador do Estado.

Para Jorginho Araújo, presidente do Diretório Municipal do PSD em Aracaju, o curso representa mais uma oportunidade de conectar à campanha de Belivaldo ao ambiente das redes sociais. “Já estamos em plena campanha, realizando atos em todos os municípios e este evento visa, exatamente, instruir nossa militância a utilizar as redes sociais para fortalecer a divulgação de nossos materiais, das mensagens dos nossos candidatos e ensina-los a combater as fake news.

Liderança jovem do PSD no município de São Cristóvão, Nélio Miguel Junior destacou que o evento, embora realizado pelos social-democráticos em Sergipe, foi aberto a todos que militam no agrupamento da base aliada ao governador Belivaldo Chagas. “Por isso temos aqui militantes de diversos partidos e a juventude de nosso estado, que veio se somar à caminhada vitoriosa da coligação Pra Sergipe Avançar, que tem Belivaldo e Eliane na liderança”, disse.

Da assessoria

Foto Marcos Carvalho