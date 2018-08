CAFÉ COM DEBATE IRÁ SABATINAR CANDIDATOS A GOVERNADOR

19/08/18 - 07:32:36

Os nove candidatos a governador de Sergipe confirmaram presença na primeira sabatina promovida pelo Café com Debate, evento que já se consolidou no calendário do Estado por promover discussões sobre temas que estão na pauta nacional e local. A sabatina, organizada pela jornalista Katia Santana e pela radialista Magna Santana acontecerá na próxima quarta-feira (22), às 19h, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju, localizada à Rua Santa Luzia, 571, bairro São José.

“É um espaço democrático, onde todos os candidatos independentemente de densidade eleitoral, poderão expor as suas ideias para os sergipanos”, disse Katia Santana, ressaltando que o intuito é garantir que todos tenham a chance de apresentar as suas intenções e propostas para gerir o Estado, a partir de janeiro de 2019.

Para a radialista Magna Santana, o Café com Debate estará oportunizando que todos possam falar e mostrar ao povo de Sergipe as ações que pretendem implementar para melhorar a situação da saúde, da educação, da segurança pública e de outras áreas essenciais para o desenvolvimento do Estado, a exemplo do turismo.

Durante cerca de três horas, os nove postulantes ao cargo de governador (Belivaldo Chagas, Valadares Filho, Eduardo Amorim, Gilvani Alves, Márcio Souza, Milton Alves, João Tarantella, Emerson Ferreira e Mendonça Prado) exporão as suas ideias, farão perguntas entre si, responderão a questionamentos de jornalistas e de nove pessoasda plateia, previamente, sorteadas.

Com transmissão ao vivo pelo Youtube e redes sociais, a sabatina será o primeiro encontro público entre todos os candidatos.Aberto ao público, mediante aquisição do acesso, o evento vai propiciar uma troca de ideias e permitir que a população conheça o que cada um tem para oferecer ao Estado em termos de políticas públicas.

A sabatina é realizada pela empresa 7Set Comunicação e tem o apoio da CDL Aracaju, Instituto França de Pesquisa, Iupi! Agência Digital, Superlux, Cin Uniformes profissionais e F5 News.

As vagas são limitadas e informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones: 79. 99113-3016 e 3303-4881.