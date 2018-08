ASSALTANTE REAGE A ASSALTO E MORRE EM CONFRONTO COM A PM

20/08/18 - 07:34:36

Neste domingo (19), por volta das 19 horas, no conjunto Orlando Dantas, homem que assaltava transeuntes, a mão armada, reage a prisão e saca arma para entrar em confronto com policiais da 2ª Companhia (Equipe Gaivota 04) do 1º Batalhão de Polícia Militar de Sergipe (1º BPM), sendo alveja e vindo a óbito.

De acordo com a polícia, a Guarnição Gaivota 04 foi acionada por populares, dando conta de que um homem estava assaltando transeuntes na ponte situada entre o conjunto Orlando Dantas e o bairro Santa Maria, sendo localizada ainda uma das vítimas que já havia ligado para o CIOSP via 190.

De imediato os policiais se dirigiram ao local e visualizaram um suspeito com as mesmas características repassadas, ao receber ordem de parada para a abordagem o mesmo sacou de um revólver calibre 22 e apontou na direção da polícia, que de pronto reagiu ao gesto de agressão injustificada, alvejando o mesmo com um tiro.

O suspeito, que não tinha identificação alguma, foi socorrido pelos policiais, sendo conduzida a Unidade de Saúde 24 horas no conjunto Augusto Franco, mas como não possuía ambulância, foi levado ainda com vida ao HUSE, mas não resistiu ao ferimento, mesmo sendo reanimado algumas vezes, vindo a óbito. No trajeto ao hospital, o homem afirmou ter 04 passagens pela polícia. O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista.

Fonte e foto 1º BPM