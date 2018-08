BELIVALDO FAZ A 1ª CARREATA COMO CANDIDATO À REELEIÇÃO

20/08/18 - 13:07:25

Nossa Senhora Aparecida foi o município escolhido pelo governador e candidato à reeleição, Belivaldo Chagas, para a realização da primeira carreata da coligação Pra Sergipe Avançar. A caravana percorreu, também, os municípios de Ribeirópolis, Frei Paulo e foi encerrada em Carira, onde os candidatos fizeram um ato político na praça José Durval Matos.

Ao lado de Eliane Aquino, candidata à vice-governadora, das prefeitas Vera (Aparecida) e Elayne de Dedé (Malhador), dos candidatos a senador da coligação Pra Sergipe Avançar e lideranças políticas da região Agreste, Belivaldo destacou o simbolismo do primeiro grande ato de sua campanha ter sido em Nossa Senhora Aparecida.

“Minha missa de posse foi no santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Bugio, em Aracaju. E hoje, damos o ponta pé inicial da nossa campanha justamente no município de Nossa Senhora Aparecida, aos pés da santa padroeira do país. Isso é sinal positivo e mostra que vamos caminhar com sucesso rumo à vitória”, disse o candidato à reeleição, depois de fazer uma prece em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida, na sede do município cujo nome homenageia a santa padroeira do Brasil.

De Aparecida, a carreata Pra Sergipe Avançar seguiu para Ribeirópolis, onde a ex-prefeita Uita Barreto se juntou ao grupo para manifestar seu apoio à candidatura de Belivaldo e Eliane. No município serrano, Belivaldo recebeu demonstrações sinceras de aprovação ao seu jeito de governar.

“Para governar Sergipe o melhor nome é Belivaldo. Não tem outro. Dentre os demais candidatos, o nosso governador é o mais preparado e experiente”, disse a dona de casa Carmen Alves, que saiu à porta para acenar à caravana Pra Sergipe Avançar.

Ao chegar ao povoado Mocambo, em Frei Paulo, Belivaldo e Eliane foram recepcionados pelo prefeito Anderson de Zé das Canas e pela vice-prefeita Mércia, os responsáveis pela gestão municipal melhor avaliada em Sergipe.

“Aqui tivemos mais uma oportunidade de estarmos juntos aos freipaulistanos, para levar nossa mensagem e receber o apoio do povo desse município, que já recebeu diversas obras de infraestrutura do governo estadual, como o asfaltamento de ruas”, destacou Belivaldo.

Do Mocambo, a carreata da coligação Pra Sergipe Avançar foi aos povoados Cotia e Altos Verdes, em Carira, agregando seguidores a cada lugar visitado. Na sede do município, os candidatos da coligação governista, junto com os ex-prefeitos Bosco e Diogo Machado, encerraram a caravana e realizaram um ato político que reuniu centenas de apoiadores do projeto de reeleição do governador Belivaldo e dos candidatos a senador Jackson Barreto e Rogério Carvalho.

“Em todos os lugares que passamos, levamos a mensagem de que o povo de Sergipe não pode cair nas mãos de quem diz que quer ser governador, mas vai ser mandado por familiares”, alertou Belivaldo.

Fonte e foto assessoria