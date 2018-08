Creci-SE realiza IX Fórum dos Corretores de Imóveis na próxima quinta, 23

20/08/18 - 09:35:46

Nesta próxima quinta-feira (23), acontece o IX Fórum dos Corretores de Imóveis, no DelMar Hotel, em Aracaju. O evento é uma realização do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci-SE) para celebrar o Dia do Corretor de Imóveis, comemorado em 27 de agosto. “A cada evento que realizamos com foco no aprimoramento profissional, o número de corretores interessados é maior. Isto muito nos orgulha! Sem dúvidas, o corretor sergipano está investindo no melhor diferencial que existe: o saber, o conhecimento. Para mais esta edição do Fórum dos Corretores, escolhemos, como sempre, palestrantes competentes e com bastante experiência em temas importantes como vendas, liderança, gestão, marketing, entre outros”, destaca o presidente do Creci-SE, Sérgio Sobral.

Para se inscrever, basta ser Corretor de Imóveis inscrito neste Regional e estar regular com o Conselho. As inscrições são GRATUITAS e limitadas, e já estão disponíveis no portal www.crecise.gov.br.

Confira a programação:

IX FÓRUM DOS CORRETORES DE IMÓVEIS

Data: 23/08/2019

Horário: 9h00

Local: DELMAR HOTEL (Av. Santos Dumont, 1500 – Coroa do Meio, Aracaju – SE, 49035-730 – ORLA DE ATALAIA)

9h – ABERTURA OFICIAL;

10h – VOCÊ S/A: O CORRETOR DE IMÓVEIS NA ERA DO CONHECIMENTO (Marcosuel Sousa);

11h – INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (Ricardo Marques);

12h – INTERVALO PARA ALMOÇO;

14h – GESTÃO DE TEMPO (Diego da Costa);

15h – ESTRATÉGIA INOVADORAS PARA RESULTADOS POSITIVOS NOS NEGÓCIOS E NA VIDA (Antônio Neto);

16h – COFFEE BREAK;

16:30h – COMO DESARTICULAR A CULTURA DO PESSIMISMO (Carla Galo);

17:30h – CORRETOR DE IMÓVEIS, SE VOCÊ NÃO ESTIVER REALMENTE PREPARADO, NÃO NADE COM TUBARÕES! (Osmar Coutinho);

19:30h – SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO.

Por Tainah Quintela