EDITAL DO PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS SERÁ PUBLICADO DIA 30

20/08/18 - 15:18:56

Podem participar do certame alunos matriculados em instituições de ensino credenciadas com o MPF/SE

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) informa que está prevista a publicação do edital para o Processo Seletivo de Estagiários para o dia 30 de agosto. Serão selecionados estudantes dos cursos de Administração, Direito, Engenharia Civil, Informática, Jornalismo e Secretariado Executivo.

Só podem participar do Processo Seletivo alunos devidamente matriculados nas instituições de ensino conveniadas com o MPF. As instituições que ainda não são conveniadas devem solicitar o credenciamento pelo e-mail: prse-sest@mpf.mp.br . No entanto, os alunos só poderão participar deste certame se a celebração do convênio com a instituição ocorrer antes do início das inscrições.

Estágio no MPF – Os estagiários do MPF/SE cumprem jornada de 20h semanais, recebem bolsa mensal de R$ 850 e vale transporte no valor de de R$ 7 por dia de estágio.

Confira abaixo as instituições que possuem convênio com o MPF/SE:

1) Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo LTDA – Faculdade Pio Décimo;

2) Associação Objetivo de Ensino Superior – ASSOBES – Faculdade de Aracaju/ FACAR;

3) AGES Empreendimentos Educacionais LTDA – Centro Universitário AGES;

4) Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe – FANESE;

5) IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental – Faculdade Estácio de Sergipe / FASE;

6) Sociedade de Educação Tiradentes – UNIT;

7) Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado – ASSUPERO – Faculdade Sergipana/FASER;

8) Fundação Universidade Federal de Sergipe – UFS;

9) Sociedade Educacional e Cultural Sergipe Del Rey LTDA – Faculdade São Luís de França;

10) Sociedade de Ensino Superior AMADEUS LTDA – SESA – Faculdade AMADEUS/FAMA;

11) Vidam Empreendimentos Educacionais LTDA – EPP – Faculdade AGES de Lagarto;

12) Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS;

Fonte MPF/SE