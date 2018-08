FERNANDO HADDAD VEM A ARACAJU NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, DIA 22

20/08/18 - 16:17:32

Atendendo ao convite do vice-presidente nacional do PT e candidato a deputado federal, Marcio Macedo, o candidato a vice-presidente da chapa de Lula, o Fernando Haddad, estará em Aracaju na próxima quarta-feira, 22, para conversar com a população sobre as propostas do Plano Lula de Governo, fazer a caminhada a favor de Lula e participar também do lançamento do livro da Caravana da Esperança, de Lula pelo Brasil.

Segundo Marcio, Haddad está levando a voz de Lula pelo Brasil e a sua vinda a Sergipe é fundamental para a campanha do ex-presidente e também para o povo. De acordo com pesquisa do Ibope, divulgada no último domingo, 19, Sergipe é o estado onde Lula tem o melhor índice de intenção de voto, com 68%.

“Os sergipanos têm uma confiança e admiração enorme por Lula e sempre receberam o presidente muito bem, prova disso foi a receptividade do povo com Lula durante a caravana, quando ele veio a Sergipe no ano passado. Foi uma grande festa e a esperança do povo foi renovada. E neste momento, Haddad, que é um homem íntegro, competente e um excelente gestor, está sendo a voz de Lula, apresentando aos brasileiros um forte programa de Governo para a retomada do desenvolvimento do país. Tenho certeza de que esta chapa fará o Brasil voltar a ser feliz”, disse. O formato da chapa de Lula, deliberada em São Paulo, saiu de uma proposta feita por Marcio Macedo.

Programação

Fernando Haddad chegará no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, às 8h. De lá, seguirá para a sede do PT, na avenida Barão de Maruim, onde será realizado às 9h, o lançamento do livro da Caravana de Lula, da qual Marcio foi coordenador. Às 10h, ainda na sede do PT, haverá uma coletiva de imprensa. Já às 15h, terá uma caminhada, saindo da Praça dos Mercados em direção a praça Fausto Cardoso, local do grande ato público.

Fonte e foto assessoria