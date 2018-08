IBFC fará nova reclassificação dos candidatos que farão o TAF da PM

Em cumprimento a decisão judicial as questões 87 e 88 do concurso público para soldado da Policia Militar realizado no dia 1º de julho serão anuladas e será feita uma reclassificação dos 69.281 que fizeram a prova. Foi o que ficou acordado durante reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 21, entre o secretário de Planejamento Orçamento e Gestão (Seplag), Rosman Pereira, a Comissão do Concurso e a Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Segundo Rosman Pereira, de acordo com nova decisão judicial na última sexta-feira, 17, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelas provas do concurso, já está fazendo a reclassificação dos candidatos. Ressalta que ainda na tarde dessa segunda-feira será publicada no site do IBFC e da Seplag a lista com os 1.500 reclassificados para a realização da segunda fase do concurso, que é o Teste de Aptidão Física (TAF).

Enfatiza o secretário que no Diário Oficial do Estado da próxima quarta-feira, 23, será publicada a nova data da realização do Teste de Aptidão Física (TAF), que estava marcado para iniciar nesta segunda-feira e prosseguir até essa quarta-feira. Revela que os classificados para a segunda fase do concurso serão notificados por e-mail da nova data do TAF.

Esclarece que com a decisão judicial todos os candidatos que acertaram as duas questões permanecerão com quatro pontos e os que erraram ganharão quatro pontos. E que até decisão final, o Estado vai cumprir normalmente a liminar concedida pelo juízo da Comarca de São Cristóvão.

