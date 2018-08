Mais de 10 mil candidatos se inscrevem para o Simula Enem

20/08/18 - 12:54:58

Inscrições tiveram um aumento de 27,6% em relação à primeira edição

Por Ítalo Marcos

O Simula Enem, uma das ações do Curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, coordenado pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), encerrou as inscrições com um número recorde de candidatos. Ao todo, 10.029 estudantes da rede pública se inscreveram para participar do simulado, um número 27,6% maior do que da primeira edição. Em 2016, primeiro ano do Simula Enem, 7.860 candidatos se inscreveram. Já em 2017 foram 8.143 ao todo.

Para o diretor do Dase, Fábio Leite, essa é uma importante ferramenta de preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio. “Essa é uma forma de os nossos alunos treinarem o controle da ansiedade, a resistência, a quantidade de questões. Esse ano tivemos um aumento bem expressivo na procura. Temos em Sergipe cerca de 90 mil inscritos no Enem, e faremos um Simulado para 10.029. Então, é mais um desafio para todos nós”, afirmou.

De acordo com a coordenadora do Curso Pré-Universitário, Gilvânia Guimarães, muitos fatores resultaram nessa grande procura, em especial o comprometimento dos gestores e professores das escolas de ensino médio. “A cultura universitária tem chegado às escolas, e os alunos se veem mais motivados a participar do simulado. Eles entendem a importância do Enem e sabem do uso que pode ser feito com a nota do exame. Eles sabem que não podem fazer uma prova longa, como a do Enem, sem uma preparação. Então é necessário simular para que, inclusive, se preparem fisicamente para a prova”, explicou.

O Simula Enem acontecerá em dois dias 16 e 23 de setembro. No primeiro dia os alunos vão ter cinco horas para responder às provas de Linguagens, Humanas e a Redação. No segundo dia, os candidatos enfrentarão as disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática, em cinco horas de prova. A divisão em dois dias, o tempo de prova e a quantidade de questões serão exatamente iguais ao que os alunos encontrarão no Exame Nacional do Ensino Médio.

“A única coisa que estamos fazendo diferente é que o Enem acontecerá em 31 municípios, e nós iremos aplicar o Simula Enem nos 75 municípios sergipanos. Com isso a gente visa facilitar para que os nossos alunos consigam ir fazer a prova sem ter grandes problemas”, disse Gilvânia.

Simulado Online e outras ações

Além do Simula Enem, o curso Pré-Universitário da Seed realiza outras ações com o objetivo de preparar os alunos da rede estadual de ensino para o Enem e outros vestibulares. Uma delas é o Simulado Online, que teve início nesta segunda-feira, 20, e poderá ser feito até o dia 2 de setembro. Através do portal da Seed (www.seed.se.gov.br/portais/preuni), qualquer aluno da rede estadual de ensino pode acessar e resolver as questões do Simulado. Ao final, o estudante já recebe o resultado de quantas questões acertou.

Além disso, o Preuni realiza o Treinando com Pesos, um método inovador que possibilita aos estudantes que farão as provas do Enem direcionar seus estudos para as áreas do conhecimento em que têm interesse específico. Essa estratégia de estudos visa reforçar os conteúdos de disciplinas que têm pesos maiores para os cursos mais disputados das universidades públicas brasileiras.

Os alunos do Curso Pré-Universitário têm aulas de segunda a sexta-feira, com o auxílio de recursos didáticos audiovisuais e apostilas exclusivas, elaboradas pelos professores do programa, abrangendo toda a matriz curricular do Enem, e participam de revisões aos sábados. Eles contam ainda com Aulões de Revisão, na capital e nos municípios do interior; Oficinas de Redação, que têm à frente uma equipe de professores especializados em correção de textos e que oferece atendimento individualizado aos alunos; Revisões Interdisciplinares; aulas de Atualidades; simulados presenciais e o Revisa Enem.

Nos últimos dois anos, cerca de 8 mil estudantes da rede estadual passaram no Enem e outros vestibulares, sendo 3.489 aprovados em 2016 e 4.476 aprovados em 2017.

Foto Maria Odilia