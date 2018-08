Muita calma nessa hora

20/08/18 - 08:08:03

A pesquisa do Ibope, divulgada na última sexta, revela que a disputa pelo governo de Sergipe está totalmente indefinida. A própria consulta apresenta dois resultados distintos: na induzida, Valadares Filho (PSB) lidera com 23%, bem a frente do tucano Eduardo Amorim (17%) e do governador Belivaldo Chagas (12%). Na espontânea, Vavazinho aparece em terceiro com 6%, enquanto Belivaldo e Amorim lideram com 8%. Nesta última modalidade de pesquisa, os indecisos, brancos e nulos somam exagerados 73%. Com tamanha indecisão dos eleitores, pode-se afirmar que ganhará a eleição o candidato que convencer o maior número deste mar revolto de desiludidos e descontentes. Em situações como esta, não é incomum que os favoritos deem com os burros n’água, os marujos de primeira viagem morram na praia e o azarão conquiste o lugar mais alto do podium. Portanto, muita calma nessa hora.

Perfil da pesquisa

A pesquisa do Ibope foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número SE-02253/2018. Realizada entre os dias 14 e 16 deste mês, a consulta ouviu 812 eleitores em todo o estado. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Os demais candidatos ao governo tiveram os seguintes percentuais na consulta induzida:Dr. Emerson 5%;Mendonça Prado 3%;João Tarantella 1%;Márcio Souza 1%;Milton Andrade 1%;Gilvani Santos 0%; Branco/nulo 28%;Não sabe 9%. Na espontânea ficou assim: Dr. Emerson 1%; Mendonça Prado 1%. Os demais candidatos não alcançaram 1%. Outros 3 %; Branco/nulo 31%; Não sabe: 42%.

A força da web

Todos os candidatos estão convencidos que as redes sociais serão determinantes nestas eleições. Um deles é Jackson Barreto (MDB), postulante a uma cadeira no Senado.Reunido com jovens militantes do PSD, JB pregou o combate às fakes News, “mais engajamento na campanha e a divulgação de nossas propostas para Sergipe”. A rapaziada prometeu a Jackson que vai arregaçar as mangas. Então, tá!

Intervenção no Cirurgia

O governo estadual começou a intervir na malfadada administração do Hospital de Cirurgia. A enfermeira Márcia Guimarães foi indicada pela Secretaria da Saúde para a diretora administrativa e financeira da unidade hospitalar. O objetivo desta intervenção é garantir a retomada das cirurgias eletivas e permitir uma maior transparência sobre a aplicação dos recursos públicos. A última intervenção do Estado no Cirurgia ocorreu no governo de Albano Franco (1995/1998), quando o hospital vivia uma crise tão grave quanto à de hoje. Virgem Santa!

E tome promessas

E o candidato a governador Mendonça Prado (DEM) jura que, em sendo eleito, vai primeiro organizar as finanças estaduais para só depois iniciar a fase de investimentos imprescindíveis. Falando para um grupo de engenheiros agrônomos, Mendoncinha prometeu priorizar a agricultura para fortalecer a economia sergipana.

Fakenews

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), se apressou em desmentir uma possível aproximação política dele com a prefeita Silvany Sukita (PTC): “Isso é fake News de Sukita”, dispara Leite, referindo-se ao ex-prefeito. Ele diz que não subirá no palanque onde Silvany estiver, “pois ela éresponsável por uma gestão desastrosa para Capela”. Ezequiel e a prefeita apoiam os candidatos a governador Eduardo Amorim (PSDB) e a senador André Moura (PSC).

TCE na campanha

Veja o que publica no Jornal do Dia, o colega Gilvan Manoel: “Três dos sete conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe estão em campanha aberta pela eleição de parentes. O presidente Ulices Andrade trabalha pela reeleição do filho Jeferson (PDT) para o Legislativo estadual. Luiz Augusto Ribeiro quer transferir o filho Gustinho (Solidariedade) da Assembleia para a Câmara Federal, e Angélica Guimarães tenta garantir a reeleição do marido e deputado estadual Vanderbal Marinho (PSC)”. Marminino!

Em trânsito

Os eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral no dia da eleição, têm até a próxima quinta-feira para habilitar-se para votar em trânsito. O requerimento neste sentido pode ser feito para o primeiro, segundo ou para ambos os turnos do pleito. Essa modalidade de votação somente pode ocorrer nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores.

Abismo financeiro

Sergipe e outros seis estados já ultrapassaram pelo menos o limite de alerta para as despesas de pessoal do Judiciário.A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece teto de 6% da Receita Corrente Líquida para a despesa do Judiciário. O limite de alerta é de 5,4%, e o prudencial, de 5,7%. Segundo o jornal Valor Econômico, se o reajuste dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal for validado, os sete estados podem ferir a LRF, pois os salários dos juízes são atrelados aos dos ministros do STF. Misericórdia!

Vereadora sem medo

E quem está injuriada com o prefeito de Laranjeiras, Paulo das Varzinhas (DEM), é a vereadora Marizete da Mussuca (PRTB). Ela se diz ameaçada por pessoas ligadas ao gestor,simplesmente porque defende os interesses da população. E a parlamentar manda um recado para o prefeito e os aliados dele: “Não tenho medo de cara feia e muito menos de ameaças”. Homem, vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal propriaense A Defesa, em 22 de dezembro de 1945.

