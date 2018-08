POPULAÇÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO RECEBE SENADOR VALADARES

20/08/18 - 06:16:50

Disposição, alegria, emoção forte e um rastro de acenos e sorrisos de boas vindas. Foi assim que as populações das cidades de São Francisco e Japoatã e Pacatuba receberam hoje (19) pela manhã, a carreata da coligação Novo Governo para Nossa Gente, que visitou, ainda no decorrer na tarde deste domingo, os municípios de Ilhas das Flores, Santana do São Francisco e Neópolis.

“A campanha foi inciada com o pé direito e muito entusiasmo da população. O povo acreditando na mensagem da mudança que é proporcionada pela candidatura de Valadares Filho, que tem um programa de governo voltado para resolver os problemas de Sergipe, com os pés no chão. A educação, a segurança pública, as obras de infraestrutura, tudo concatenado de forma inteligente e eficiente para o povo de Sergipe” , falou o senador Antonio Carlos Valadares, num emocionado discurso em Japoatã.

A festa, de um colorido marcante, empolgou a todos quantos estavam presentes na cidade. Mobilizou grande número de pessoas, que, mesmo debaixo de sol quente, deixaram suas casas portando bandeiras, ocupando calçadas, colando adesivos em suas portas e janelas fazendo questão de deixar claro o apreço pelos candidatos a governo de Sergipe, Valares Filho, e ao senado Antonio Carlos Valadares.

“Voto sim em Antonio Carlos Valadares. Já votei antes e faço questão de votar outra vez. Farei isso sempre que ele for candidato ao senado. Confio nele e no seu trabalho. E tem mais, vou votar em Valadares Filho para Governador, porque com certeza ele vai trazer benefícios poara a nossa cidade” declarou um animado Antonio Carlos, 58 anos, morador de São Francisco.

Enfatizando estar muito “emocionada”, a senhora Maria das Dores Santos, 73 anos, moradora de Pacatuba, se aproximou da caminhonete onde estava o senador Valadares, para apertar a mão do mesmo. “Eu sou funcionária do pública, aposentada por invalidez, e no tempo que Valadares foi governo nunca deixou eu sofrer. Meus pagamentos eram certinhos. E agora eu to sofrendo, recebendo parcelado”, disse.

Matéria e foto produzida pela Coligação