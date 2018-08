PREFEITA DE APARECIDA DECLARA APOIO À REELEIÇÃO BELIVALDO

Acompanhado dos candidatos a senador da coligação Pra Sergipe Avançar, o governador Belivaldo Chagas foi ao município de Nossa Senhora Aparecida neste domingo (19), na região do Agreste, para receber o apoio da prefeita Vera e de centenas de aparecidenses à sua reeleição.

“Aparecida precisa continuar crescendo, se desenvolvendo, e muito do que pude fazer por esse município, pelo meu povo, foi devido a ajuda que recebi desse governo. Por isso, meus amigos, nos ajudem a continuar governando tendo o amigo Belivaldo como governador”, disse a prefeita Vera.

A declaração foi feita durante um ato político realizado pela prefeita, em frente à sua residência, para recepcionar o governador Belivaldo e os candidatos da coligação Pra Sergipe Avançar.

“Aqui estão os verdadeiros amigos do município de Nossa Senhora Aparecida, que nunca faltaram conosco e muito fizeram pelo povo desta cidade, pois todas as vezes que fui procurar o governador, pedi melhorias para o município, encontrei as portas abertas e um amigo disposto a ajudar, como já fez e tem mostrado que pode fazer ainda mais”, destacou a prefeita de Aparecida.

Aos que se reuniram em frente à casa da prefeita Vera para ouvir as mensagens dos candidatos da coligação Pra Sergipe Avançar, o governador Belivaldo alertou para a importância de os eleitores buscarem conhecer os candidatos, comparar a experiência e o preparo de todos que pretendem governar Sergipe.

“Dar continuidade a esse nosso projeto é ter a certeza que Aparecida vai continuar recebendo todo apoio e colaboração desses amigos aqui, os candidatos da nossa coligação, que ajudaram a transformar a cidade com obras de infraestrutura”, ressaltou Belivaldo, ao pedir que os eleitores não deixem de ir votar.

Também participaram da recepção que a prefeita Vera ofereceu ao governador Belivaldo, a vice-prefeita Adriana; o deputado federal Fábio Reis; os estaduais Luciano Bispo e Jeferson Andrade, o prefeito Luciano de Vital (Macambira) e os ex-prefeitos Antônio Muniz e Paulo Muniz (Aparecida) e Selma de Mauro (São Miguel do Aleixo); os vereadores Totô, Zé de Donira, Nau, Marquinhos Pereira e Erinaldo (Aparecida), Fábio Rabelo (Simão Dias) e o ex-vereador Zé Rivaldo (Aparecida), além da liderança Edmilson de Sindô (Moita Bonita).

Foto Marcos Rodrigues