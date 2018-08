Prestação de contas das ações político-financeiras do CRESS marca Assembleia dos/as Assistentes Sociais

20/08/18 - 13:32:17

A apresentação das principais ações desenvolvidas ao longo dos últimos 15 meses, pela Gestão do CRESS Sergipe Vamos Lá Fazer o que Será, marcou a assembleia geral ordinária dos/as Assistentes Sociais, realizada nesta sexta-feira, 17.

A presidente do CRESS Sergipe, Joana Rita Monteiro Gama, rememorou os principais eventos realizados pelo conselho e em parceria com outras instituições, a exemplo da Frente Estadual em Defesa do SUAS, HU, DSS-UFS e INSS. Entre as ações destacadas, estão a Roda de conversa sobre despatologização da diversidade sexual, o Seminário Desafios da implementação do SUAS em tempos de Golpe e a Semana do/a Assistente Social.

A retrospectiva incluiu ainda ações no campo da orientação e fiscalização, como visitas a CRAS e CREAS em diversos municípios sergipanos, a realização de visita técnica junto com o CRP, ao manicômio judiciário; e participação do CRESS na Comissão Interventora do CENAM. Também foram realizadas reuniões para coletar e dar encaminhamentos às demandas de profissionais que atuam em diversos espaços sociocupacionais, a exemplo dos/as assistentes sociais do IFS e com as referências técnicas da área da saúde.

No que diz respeito à defesa do projeto ético-político, o conselho não apenas participou de inúmeros eventos sobre temas relacionados às bandeiras de luta do conjunto CFESS-CRESS e ao código de ética da profissão, além da emissão de Notas públicas contendo o posicionamento do conselho sobre temáticas como o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, luta antimanicomial, 12 anos da Lei Maria da Penha, combate ao racismo, defesa da igualdade de gênero e diversidade sexual.

Situação Financeira

André Dória, membro do Conselho Fiscal do CRESS Sergipe, apresentou um panorama da situação financeira do CRESS. Ao ressaltar que a única fonte de arrecadação do CRESS Sergipe é o pagamento da anuidade da categoria, o conselheiro fiscal informou que “em 2015, nosso conselho estava em primeiro lugar no índice de inadimplência no país com 68,80%. Este ano, até o mês de agosto, 66,28% dos ativos ainda não realizaram o pagamento da anuidade”, lamentou André, explicando que profissionais que ainda não quitaram a anuidade este ano não estão em débito, mas se não efetuarem o pagamento até o final do ano ficarão inadimplentes.

Encontro descentralizado

O conselheiro Helenilton Dantas fez o repasse sobre o XXVII Encontro Descentralizado Região Nordeste do Conjunto CFESS/CRESS. O encontro, que reuniu cerca de 100 delegados/as, debateu o tema “Tenha fé no nosso povo que ele resiste, tenha fé no nosso povo que ele insiste: a conjuntura brasileira em tempos de resistência”.

Helenilton explicou que o encontro teve o objetivo de monitorar as ações realizadas por cada um dos CRESS, tendo como referência o planejamento do conjunto, elaborado no primeiro ano de gestão. “Os delegados/as debateram, separados em Plenárias específicas, questões relativas às Comissões de Orientação e Fiscalização Profissional (COFI), Administrativo-financeiro, Ética e Direitos Humanos, Seguridade, Formação Profissional e Relações Internacionais e Comunicação, e pensaram em propostas para o Encontro Nacional”, apontou o conselheiro, que esteve presente no encontro.

Ao avaliar o tema do encontro nacional, os/as profissionais presentes na assembleia propuseram alteração para incluir a expressão “em defesa da classe trabalhadora” no tema. “O momento que vivemos exige que reforçemos as bandeiras de luta da classe trabalhadora”, aponta Helenilton, explicando que a proposta de Sergipe será encaminhada para o encontro, quando será votada pelo conjunto CFESS/CRESS.

Eleições para Encontro Nacional

Durante a assembleia, foi realizada a eleição dos Delegados que representarão Sergipe no 47º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, que será realizado entre 06 e 09 de setembro, em Porto Alegre/RS. O encontro é o momento de avaliar as ações do conjunto CFESS/CRESS até o momento e planejar as próximas ações para as gestões que foram eleitas para o triênio 2017-2020.

Representando a base da categoria, foi eleita a assistente social Dora Rosa, como titular, e Magaly Nunes como suplente. Já quem representa a gestão do CRESS Sergipe no encontro é o conselheiro André Dória.

Próximos passos

A título de informação, a conselheira Cláudia Itatiana destacou que o CRESS Sergipe e a ABEPSS realizarão em Sergipe a 4a. Edição do “ABEPSS Itinerante”, nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2018 das 08h às 18h, no NUPEG, na Universidade Federal de Sergipe – campus São Cristóvão.

Além da oficina do projeto ABEPSS Itinerante, outras ações foram apontadas durante a assembleia do CRESS Sergipe como sendo prioritárias para o conselho nos próximos meses: Ações alusivas aos 25 anos do Código de Ética, fortalecimento de atividades em Defesa do SUAS e o curso Ética em movimento.

Foto assessoria

Por Débora Melo