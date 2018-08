Senac sediará projeto Gravando Bandas no mês de outubro

20/08/18 - 12:42:38

No mês de outubro, o Senac Sergipe sediará a Oficina Gravando Bandas, ministrada por Derick Borba, referência nas áreas de Marketing e Edição. Promovido pela empresa Action Criações, o projeto já fez história com as bandas NX Zero, CPM22 e Deadfish, e agora chega à capital sergipana para a gravação do clipe de um artista que será escolhido em enquetes nas redes sociais do Senac Sergipe.

O projeto ocorrerá entre os dias 12 e 14 de outubro. Nos dois últimos dias, o treinamento acontecerá no novo e moderno AppleLAB do Senac, que entrou em funcionamento no início deste mês com 20 computadores de alto desempenho iMac. Confira a programação:

Dia 12/10: Gravação do Videoclipe, das 9h às 20h.

Dia 13/10: Edição do Videoclipe, das 9h às 21h.

Dia 14/10: Encerramento (edição, finalização, entrega ao cliente, feedback, entrega de certificados, depoimentos e encerramento), das 9h às 23h.

A oficina é voltada a estudantes, professores, publicitários, líderes de TI, designers gráficos, videomakers, jornalistas, arquitetos, fotógrafos, retocadores de imagem, editores de vídeo, finalizadores, animadores, desenhistas, coloristas, artistas plásticos, diretores de criação, desenvolvedores de softwares e aplicativos, programadores e simpatizantes das ferramentas Adobe. Mais informações em www.gravandobandas.com.br. As vagas são limitadas.

Sobre o instrutor

Natural de Curitiba-PR, Derick Borba reside atualmente em Maceió-AL. Com formação na área de Administração e Marketing, trabalha na área de produção audiovisual desde 2000, quando começou a dirigir, gravar e editar seus próprios projetos. Em 2003 foi morar no Rio de Janeiro, contratado pela empresa Mellin Videos, atual Grupo Sal, da qual ainda é colaborador. Derick participou de importantes produções nacionais, internacionais e, durante esses anos, viajou para mais de 40 países, produzindo imagens para filmes, videoclipes, documentários e programas de televisão. Destaque em projetos para marcas como Globosat, Som Livre, DeckDisc, Universal Music, Canon, Sony, Nike, BlackBerry, Adobe e ASP (WSL).

Derick produziu imagens para canais como Multishow, MTV, ESPN e atualmente produz material para o Canal OFF. Trabalhou com mais de 80 bandas, artistas como SOJA, Nx Zero, Cpm22, Jota Quest, Raimundos, Autoramas, Dead Fish e Pitty. Ao longo dos anos, por também ser músico, produziu dezenas de videoclipes para bandas independentes como Ego Kill Talent, Zander, Bullet Bane, Pense, Project46, Supercombo, Scalene, Water Rats, The Baggios, Wado, Vibrações, Rocca Vegas, Fillen e muitas outras.

Desde 2003, realiza anualmente a Jornada Adobe, série de treinamentos oficiais da Adobe nas áreas de Design e Vídeo Digital. Derick também é organizador e idealizador do evento internacional Adobe Camp Brasil e, atualmente como instrutor, ministra o treinamento oficial “Gravando Bandas – Produção Audiovisual de Videoclipes”, que já passou por mais de 20 cidades e foi eleito pela Revista Filmmaker um dos melhores cursos de Audiovisual no Brasil. Derick também foi palestrante na Filmecon – Edição Videoclipes, evento que contou com os 10 melhores diretores de videoclipes no Brasil.

Foto: Lucas Alves

Por Helmo Goes