SINDIJOR lamenta morte do jornalista e ex-diretor sindical Victor Amaral

20/08/18 - 10:34:50

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (SINDIJOR-SE), entidade de classe que representa os Jornalistas e o Jornalismo em Sergipe, lamenta profundamente a morte do jornalista Victor Amaral.

O profissional do Jornalismo faleceu na madrugada desta segunda-feira em um hospital de Manaus, onde morava e trabalhava na afiliada da Rede Globo no Amazonas. Victor Amaral, que tinha 50 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no dia 31 de julho, foi internado na UTI, mas o quadro se agravou e ele não resistiu.

Victor Amaral foi dirigente do SINDIJOR e tinha uma atuação muito ativa no sindicato. Participou de atos, panfletagens e de negociações com o Sindicato das Empresas de Comunicação. Ele foi diretor do sindicato, mas se afastou ao ser convidado para assumir a direção comercial da TV Sergipe.

Victor era natural de São Paulo, mas em Sergipe construiu uma carreira sólida e de sucesso no Jornalismo. Além da TV Sergipe, trabalhou também na TV Atalaia ocupando várias funções jornalísticas, entre elas a de noticiarista. Sua última atuação em Sergipe foi na TV Alese, onde ocupou o cargo de superintendente da TV da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

A Diretoria do SINDIJOR deseja a esposa, filhos e familiares do jornalista muita força e fé para superar este momento de profunda dor.

SINDIJOR

Em Defesa dos Jornalistas e do Jornalismo