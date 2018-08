Valadares sobre apoio de Fábio a André: “repudio as articulações nefastas”

20/08/18 - 08:58:49

PDT indicou o vice

O senador Antonio Carlos Valadares (PSB) candidato à reeleição, não gostou das declarações feitas pelo presidente do PDT e pré-candidato a deputado federal Fábio Henrique, que durante um evento realizado neste final de semana, em Nossa Senhora do Socorro, declarou apoio à pré-candidatura de André Moura (PSC) ao senado.

Desde a tarde do domingo (19) que circula nas redes sociais uma áudio onde Fábio Henrique afirma que “André Moura tem um grande trabalho prestado ao estado, por isso e ajudado a Socorro. E por onde a gente passa, um dos nossos senadores é André, a gente vota em André, a gente vota em André, acredita em André, pelo trabalho que ele tem realizado. Boa sorte André”, afirmou o ex-prefeito de Nossa Senhora do Socorro.

Isso acabou criando um constrangimento e uma reação e resposta rápida do senador Valadares ao afirmar que “as coligações são acordos eleitorais celebrados entre partidos políticos que devem ser cumpridos pelos seus membros. No que diz respeito à nossa coligação temos um acordo assinado e aprovado por todos os partidos que a integram, inclusive pelo PDT, apoiando os nomes indicados para os cargos de governador e vice e para as duas vagas de senador”, diz Valadares.

Na nota que emitiu na manhã de hoje, Valares demonstra irritação e diz que “essa decisão individual de Fábio Henrique em apoiar André Moura se contrapõe à aliança firmada entre os nossos partidos; e a sua gravidade ainda mais se acentua pelo fato de Fábio Henrique ser presidente de um partido que indicou na composição da chapa majoritária o nome da deputada Sílvia Fontes, sua esposa, como candidata a vice”.

Ao final, o senador diz que repudia as “articulações nefastas” e que segundo ele, são usadas por políticos que fazer falso anuncio de liberação de verbas. “Quero declarar publicamente que discordo totalmente desse posicionamento. Repudio as articulações nefastas de políticos que usam da influência do poder econômico e político, e do falso anúncio de verbas milionárias às vésperas das eleições, como único discurso para mudar o apoio de partidos ou de suas lideranças. A indicação do presidente da OAB, Henry Clay para compor, em nome da aliança, a chapa majoritária como candidato a senador harmoniza-se com os princípios que sempre defendemos como a ética, a renovação, o fortalecimento dos partidos e a coerência no combate à corrupção e às investidas contra a liberdade e as desigualdades sociais. Este sim, é o candidato ao Senado com quem temos compromisso”.

Ao final, Valadares deixa claro que o agrupamento indicou dois nomes como pré-candidato ao senado e o outro nome é do advogado Henri Clay Andrade.

Munir Darrage