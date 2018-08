AMESE OFICIA A SSP SOLICITANDO MUDANÇA NA LEI DA PTS

21/08/18 - 05:50:57

O presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), sargento Jorge Vieira, oficiou o Secretário de Segurança Pública solicitando do mesmo que o fator limitador de promoções existentes na lei da Promoção por Tempo de Serviço seja retirado do referido dispositivo legal.

Caso seja realizada esta alteração, diversos policiais militares e bombeiros ascenderão mais rápido aos postos e graduações superiores.

De início, as turmas de 1994, 1995, 1996 e 1998 da Polícia Militar as mais prejudicadas neste processo, serão promovidas a 3º Sargento.