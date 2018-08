BELIVALDO ANUNCIA O PARCELAMENTO DO IPVA E MULTAS DE VEÍCULOS

21/08/18 - 16:58:45

Belivaldo anuncia parcelamento do IPVA e aponta despreparo dos opositores para governar o Estado

Em entrevista ao vivo concedida nesta terça-feira (21) à Rádio Juventude FM, no município de Lagarto, o governador do Estado e candidato à reeleição, Belivaldo Chagas, anunciou que o governo ofertará, ainda este mês, a opção de pagamento parcelado de débitos de veículos cadastrados junto ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito), como o IPVA, taxas de licenciamento anual e multas de trânsito.

“Já assinamos o termo de cooperação que permitirá aos cidadãos, a partir do dia 30 de agosto, quitar os débitos dos veículos no Detran de forma parcelada, no cartão de crédito em até dez vezes. Sabemos das dificuldades enfrentadas pela população, pois todo Estado foi afetado, fortemente, pela crise financeira nacional, agravada pelo governo de Temer, e por isso temos procurado meios de facilitar a vida dos cidadãos”, disse o governador, ao explicar a iniciativa adotada pelo governo estadual para beneficiar os contribuintes.

Belivaldo afirmou que a medida será implantada tanto para ajudar os cidadãos a regularizarem os débitos de seus veículos junto ao Detran, quanto para melhorar a arrecadação de impostos estaduais visando à oferta de políticas públicas e serviços mais qualificados à população, “tudo isso alinhado à modernização da máquina pública que já estamos promovendo”, frisou.

“Tem candidato por aí concedendo entrevistas e prometendo fazer coisas impossíveis dentro de nossa realidade atual, por total desconhecimento da máquina pública, por falta de experiência em gestão, pois nunca foi gestor de nada. Portanto, repito aqui o tenho dito sempre aos eleitores: procurem saber dos candidatos a governador qual deles está melhor preparado para governar, compare as histórias de cada um, veja quem é quem e quais são as intenções dos que pretendem administrar nosso Estado, pois governar não é tarefa para qualquer um”, alertou o governador.

Candidato à reeleição, Belivaldo afirmou ainda que para ser o chefe do poder executivo estadual o candidato necessita ter experiencia. “Em apenas quatro meses, com um estilo próprio de governar, sem prometer o que não vou ter condições de cumprir, tenho mostrado, todos os dias, que sou capaz de atender as demandas atuais de nosso povo. já estamos saneando as finanças públicas e vamos retomar o desenvolvimento, criar as condições para atração de novos empreendimentos, para geração de empregos e qualificar a oferta dos serviços públicos”, garantiu.

Durante a entrevista, o governador tratou, também, de outros temas relacionados à administração estadual, como o pagamento dos servidores públicos. Segundo Belivaldo, o governo ainda não paga a todos os servidores ativos e inativos dentro do mês de referência, devido às condições financeiras do Estado, “mas, desde junho, com esforço e planejamento, estamos pagando a 70% dos servidores dentro do mês e estamos trabalhando para chegar a 100% ”.

Aliado de Lula

“Para se ter ideia, com a greve dos caminhoneiros ocorrida em razão da política de preço dos combustíveis praticada pelo presidente Temer – cujo governo contou com o apoio de Valadares Filho e Eduardo Amorim, que pretendem agora governar nosso Estado -, Sergipe deixou de arrecadar mais de R$20 milhões, dinheiro esse que não vai entrar nos cofres estaduais nunca mais, perdemos. Aí o sujeito pensa que vai governar com mágica e anda vendendo ilusão aos sergipanos. Se governa é com caneta e não varinha de condão”, afirmou Belivaldo.

Antes de encerrar a conversar com os ouvintes da região Centro-sul do Estado, Belivaldo convocou à população a participar do processo eleitoral. “Vejam como está o nosso país depois do golpe que tirou a presidente Dilma do poder. Os direitos sociais conquistados nos governos de Lula e Dilma estão sendo retirados do povo. Precisamos ter de volta programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, que o presidente Temer está destruindo”, pontuou o governador, cuja coligação da chapa em que pleiteia a reeleição está alinhada à candidatura presidencial de Lula e Fernando Haddad.

Da assessoria