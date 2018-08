Candidatos destacam importância da sabatina promovida pelo Café com Debate

Evento ocorrerá nesta quarta-feira e contará com a presença dos nove postulantes ao Governo

Oportunizar aos sergipanos conhecer as propostas dos nove candidatos que desejam comandar o Estado a partir de janeiro de 2019. É com esse propósito que o Café com Debate promove nesta quarta-feira (22) uma sabatina com todos eles. O encontro, marcado para às 19h no auditório da Câmara de Dirigentes (CDL) de Aracaju, é o único a reunir todos os postulantes num ambiente democrático, onde cada um poderá expor ideias sobre o que pensa e o que pretende fazer para resolver os problemas do Estado, caso seja eleito em outubro próximo.

“É imprescindível que os candidatos apresentem propostas e sejam realmente comparados. Com as novas regras eleitorais que reduziu consideravelmente o tempo da propaganda oficial, eventos dessa natureza ajudam aos eleitores a analisarem melhor as candidaturas, visando uma escolha consciente”, disse o candidato do DEM, Mendonça Prado, ao ressaltar a importância da iniciativa que, no seu entender, contribui, sobremaneira, para o aperfeiçoamento da democracia.

Para o candidato Milton Andrade (PMN), espaços como esses são importantes, pois permitem que cada um fale dos seus projetos e apontem soluções para os problemas que afetam o Estado. “Como temos pouco tempo de mídia televisiva, eventos com esse democratizam a participação e permite que possamos, de forma igualitária, expor os nossos propósitos, bem como permite que o eleitor possa avaliar cada um dos candidatos”, disse.

No entender do candidato Valadares Filho (PSB), a Sabatina organizada pelas comunicadoras Magna Santana e Katia Santana,é “uma ótima oportunidade de expormos nossas propostas e comparar os programas. De acordo com ele, nesses espaços a sociedade tem como compreender o que pensam os candidatos sobre os temas que dizem respeito à gestão pública estadual.

O governador Belivaldo Chagas (PSD)– candidato à reeleição – considera salutar esse tipo de evento. “É um elemento importante de interação e que servirá para que todos mostrem as suas ideias e façam o bom debate”, afirmou. “É um momento, entre outros, que a população tem para conhecer e comparar as propostas, as ideias ou os compromissos de cada candidato”, completou o candidato tucano, Eduardo Amorim (PSDB).

Ao destacar a importância do evento, o candidato Emerson Ferreira (Rede) observou que nos tempos atuais a sociedade não admite mais o papel de passividade“(ela) quer assumir o protagonismo”. De acordo com ele, a sabatina é uma grande oportunidade para que “os candidatos possam colocar as suas propostas e para que os cidadãos possam avaliar a coerência entre discurso e prática de cada um”.

Sobre o evento

O Café com Debate é fruto de inquietações provocadas por integrantes do grupo de WhatsApp, Café com Política, administrado pelas jornalistas Eclair Nascimento, Katia Santana e Magna Santana, do qual participam autoridades de diversos segmentos sociais. Desde o ano passado, uma vez por mês, as discussões saem do campo virtual e vão para o cenário real. Em pauta, temas de interesses coletivos, como mobilidade urbana, segurança pública, previdência social, reformas trabalhistas e tributária, dentre outros, sempre abordadas sob várias óticas por especialistas e estudiosos.

“Como estamos em período eleitoral nada mais oportuno que fazermos uma sabatina com todos esses candidatos que, cuja maioria faz parte do grupo Café com Político, para ouvi-los de forma ampla e democrática, considerando que nem todos conseguem espaços na mídia para expor as suas ideias”, disse Katia Santana, ressaltando que os acessos estão sendo vendidos na sede da 7Set Comunicação, localizada à avenida Rio Branco, 186, Edfício Oviedo Teixeira, sala 107, centro de Aracaju. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (79) 9 9113.3016 ou 3303.4881.

Durante cerca de três horas, os candidatos Belivaldo Chagas, Valadares Filho, Eduardo Amorim, Gilvani Alves, Márcio Souza, Milton Andrade, João Tarantella, Emerson Ferreira e Mendonça Pradoexporão as suas ideias, farão perguntas entre si, responderão a questionamentos de jornalistas e de nove pessoas da plateia, previamente, sorteadas.

Esta edição do Cafécom Debate tem o apoio da CDL, Superlux, Cin Uniformes empresariais, Iupi! Agência Digital , F5 News e Instituto França de Pesquisa.

