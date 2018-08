DIFÍCIL QUADRO PARA O SENADO

Está claro que o candidato a deputado federal Fábio Henrique (PDT) não deveria ter exposto sua posição em relação ao “voto manco” em sua coligação com o PSB. Não foi legal apenas porque a sua mulher, deputada estadual Silvia Fontes (PDT), é a candidata à vice do deputado federal Valadares Filho (PSB), que disputa o Governo do Estado. Digamos que foi um lapso, um descontrole verbal ou até ‘vício de linguagem’. Não pegou bem.

Tanto que o senador Antônio Carlos Valadares, líder maior da coligação, chamou para si a responsabilidade de expor o seu pensamento em relação ao posicionamento de um grupo político definido. O texto tinha característica de um ‘pito’. Provavelmente não era. Afinal, são lideranças que têm um objetivo – conquistar o Governo, continuar no Senado e eleger-se deputado federal – e precisam manter a unidade sem nenhum trisco.

Provavelmente ocorreu alguma conversa para que Valadares expusesse a posição do bloco e mostrasse a necessidade do voto de todos nos nomes da chapa. O objetivo foi evitar estardalhaços. Deu certo: à tarde Fábio Henrique postou que votaria nos nomes da coligação que disputam mandatos majoritários e o PDT soltou uma nota no final da noite. Tudo bem? Claro, tudo bem. Mas é bom ir acostumando com esses tipos de declarações, porque dificilmente uma chapa elege os dois senadores.

Aconteceu poucas vezes. Uma delas em 2006, quando o próprio senador Valadares e o ex-senador Eduardo Dutra elegeram-se na mesma chapa, em que tinha Marcelo Déda candidato ao Governo. Esse ano não será assim, porque estão na disputa nomes de boa estrutura eleitoral, cujo resultado final está embolado. O que Fábio Henrique fez foi o mesmo que várias outras lideranças políticas do Estado vêm fazendo, dentro de um comprometimento político de praticamente quatro anos atrás.

As eleições para o Senado oferecerão pouca surpresa fora desse quadro que vem sendo exposto.

INTIMAÇÃO A JOSÉ DO VERSO

TSE está intimando José Aguinaldo Neves para, no prazo de três dias, manifestar-se ou sanar vícios para registro de candidatura a suplente de senador.

Trata-se de uma série de problemas jurídicos que precisam ser resolvidos.

CERTIFICADOS E QUITAÇÃO

Aguinaldo disputa a primeira suplência do candidato André Moura (PSC) e na sua quitação eleitoral consta a suspensão dos direitos políticos.

Aguinaldo precisa regularizar sua situação eleitoral.

FALTA DOMICÍLIO ELEITORAL

Aguinaldo Neves ainda não apresentou a certidão da Justiça Federal de primeiro e segundo graus do seu domicílio eleitoral.

Informação de Itabaiana é de que Aguinaldo pode disputar a Prefeitura da cidade.

O CASO FÁBIO HENRIQUE

A reação imediata do senador Valadares (PSB) sobre o fato de Fábio Henrique (PDT) apoiar André Moura (PSC), provocou um recuo imediato do ex-prefeito.

Ele agora é eleitor do próprio Valadares e de Henri Clay ao Senado.

NÃO FOI BOM MOMENTO

Candidato a deputado federal pela composição PSB/PDT, que tem a mulher como a vice, Fábio Henrique cometeu uma gafe ao não declarar voto fechado na chapa.

O conserto, feito no Instagran, não teve crédito de todos os socialistas.

TERÁ GRANDE SURPRESA

Segundo um ex-prefeito do PSB, se o senador Valadares for catar a opção dos aliados em relação ao Senado, vai entender que Fábio Henrique falou o que a maioria falaria.

– Basta analisar os índices da pesquisa Ibope, orientou.

O QUE DISSE HENRI CLAY

Candidato ao Senado, Henri Clay (PPL) disse que ficou surpreso. “Com pureza d’alma. Acreditava que ele iria me apoiar, mas ele resolveu votar em André. Deve ser questão de afinidade pessoal”.

– Eu continuo votando em Silvia Fontes para vice-governadora, disse.

EVERALDO VAI A FEDERAL

O ex-prefeito de Poço Verde, José Everaldo (PSDB), anunciou ontem que é candidato a deputado federal, atendendo a apelos de companheiros do partido.

Fez o anúncio através das redes sociais.

CIRCULAR POR ARACAJU

Um deputado estadual, que disputa a reeleição, acha que Belivaldo Chagas (PSD) tem que iniciar campanha em Aracaju sem precisar esperar por Edvaldo Nogueira (PCdoB).

Acha que não há tempo para aguardar.

ENCONTRO SERIA ONTEM

Segundo a mesma fonte, Edvaldo e Belivaldo tinham agenda marcada para ontem, com o objetivo de traçar um organograma para o início da campanha na Capital.

Não houve informação sobre o encontro.

QUEM VAI BEM A FEDERAL

Na oposição dois candidatos são citados como “puxadores de voto” para deputado federal: Adelson Barreto, que busca a reeleição e Manoel Sukita.

A avaliação é de que quatro serão eleitos.

CARREATAS DE CANDIDATOS

O grupo político liderado por Valadares Filho (PSB) realizou carreata ontem à noite no Bugio, onde o candidato a governador fez base desde quando disputou a Prefeitura.

Eduardo Amorim e André Moura estiveram na Zona Norte de Aracaju.

FUNDO DE CAMPANHA

Os partidos em Sergipe reclamam do Fundo de Campanha: “uma merreca”, classificou um presidente de sigla. Só é bom para os Estados maiores.

Recebem partidos que têm deputados federais candidatos à reeleição.

APARECE EM PESQUISA

Vera Lúcia, candidata a presidente pelo PSTU, aparece com 1% das intenções de votos, quando retirado o nome de Lula, em pesquisa que tem Bolsonaro à frente.

Mesmo percentual têm Henrique Meirelles e Guilherme Boulos.

Vera Lúcia foi candidata à governadora de Sergipe por três vezes.

CONVERSA COM VEREADORES

Cinco dos sete vereadores de Lagarto, ligados aos Reis, reuniram-se com os Valadares, no final de semana, em casa de um deles. Fizeram e ouviram propostas.

Nada está fechado, mas ficaram eufóricos.

JÁ TOMARAM POSIÇÃO

Desses sete vereadores da oposição em Lagarto, dois estão fechados com Belivaldo e os sete ligados ao prefeito Valmir Monteiro (PSC) não largam Eduardo Amorim.

As noites são agitadas nesses municípios.

DIVULGAÇÃO MORNA

A pesquisa divulgada pelo Ibope na sexta-feira passada foi morna. Mesmo os que foram mais citados não comemoraram tanto o resultado.

O Ibope fará mais duas pesquisas em Sergipe.

PARA CONSUMO INTERNO

A maioria dos grupos políticos está preferindo as pesquisas para consumo interno, que transmite maior credibilidade em suas aferições.

Pesquisas para publicação estão custando caro.

Notas

Lula lidera pesquisas – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segue à frente na disputa presidencial, mesmo estando preso em Curitiba desde abril deste ano, mostrou pesquisa CNT/MDA nesta segunda-feira. O petista, que deve ser impedido de concorrer à Presidência por conta da Lei da Ficha Limpa, tem 37,3%.

Meirelles não vai bem – Segundo do Antagonista, o ex-ministro Henrique Meirelles conseguiu uma façanha. Na pesquisa CNT/MDA que circulou ontem, ele foi o único presidenciável a ficar menos conhecido entre maio e agosto. O candidato do MDB à Presidência tem menos de 1% das intenções de voto.

Bolsonaro assusta FHC – O Globo perguntou a FHC se Jair Bolsonaro o assusta. Ele respondeu: “Assusta. Não creio que ele tenha a experiência e a visão democrática de aceitar o outro com facilidade. O pior, para mim, é que ele tem soluções simplistas e autoritárias. Eu não acredito nisso”.

Procurador explica – Maurício Gotardo, procurador da República em Porto Alegre, criticou documento do comitê da ONU que, insistem os petistas, “mandou soltar” Lula e deixá-lo disputar as eleições, registra o UOL. Ele explica: Lula está inelegível porque foi condenado em segunda instância, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O povo a seu lado – Valadares Filho (PSB) diz que desde o início tenho feito campanha ao lado do povo de Sergipe. Os adversários tentaram a todo custo nos esvaziar, falando sempre que não tínhamos grupos políticos. Só esqueceram que o povo é quem decide a eleição. E eu cheguei aqui porque tenho o povo ao meu lado.

Apoio a Bolsonaro – Depois de Cafu, agora é Kaká, também ex-jogador da seleção brasileira de futebol, quem poderá declarar voto a Jair Bolsonaro, do PSL. Segundo Radar, da Veja, Kaká, “evangélico e conservador”, pediu para se encontrar com JB. Fora do mundo do futebol, José Aldo, lutador do UFC, e o cantor Gusttavo Lima declaram apoio a Bolsonaro.

Conversando

Haddad em Aracaju – Candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad chega hoje a Aracaju para contatos com a militância e a demais partidos que o apoia.

Plena campanha – Ontem o candidato ao Senado pelo PT em Sergipe, Rogério Carvalho, reuniu-se com aliados em um hotel da orla. Está em plena campanha.

Final de semana – Todos os candidatos a Governo e Senado fizeram carreatas no final de semana em vários municípios do interior. Nesse período tudo é festa.

Só Valadares – Só o senador Valadares (PSB), candidato à reeleição, pode falar sobre declarações de Fábio Henrique (PDT) sobre apoio a André Moura (PSC).

Cara de paisagem – Na superfície, todos os políticos fizeram cara de paisagem para o resultado do Ibope em que favorece os Valadares. No fundo, um ar de preocupação.

Causa transtorno – Até o final desta semana haverá informações de Brasília que podem causar transtorno em uma candidatura.

Cobram caro – Motoristas estão cobrando caro para fazer a plotagem de seus carros em apoio a algum dos candidatos majoritários ou proporcionais.

Lança campanha – O candidato ao Senado Jackson Barreto (MDB) participou ontem do lançamento da campanha do seu ex-secretário da Agricultura, Esmeraldo Leal (PT).

País acolhedor – Boulos condena os ataques contra os venezuelanos em Roraima. Somos um país acolhedor e que respeita os imigrantes.