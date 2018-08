EDVALDO INICIA MAIS UM ESPAÇO COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

21/08/18 - 12:49:15

O prefeito Edvaldo Nogueira deu início na noite desta segunda-feira, 20, a uma nova maneira para os aracajuanos participarem da administração municipal: a Arena de debates. Edvaldo recebeu cidadãos, inscritos previamente, para escutar suas demandas e apresentar o andamento da administração. A partir de agora, o encontro passa a acontecer uma vez por mês, na sede da Prefeitura de Aracaju, e os participantes serão escolhidos por ordem de inscrição.

Idealizador e condutor da reunião, Edvaldo iniciou fazendo um balanço da Prefeitura durante esse um ano e oito meses de gestão. Ele explicou como a cidade chegou na etapa de avanço do seu Planejamento Estratégico e abriu para o debate. Durante quase três horas, o prefeito ouviu ideias dos munícipes que podem contribuir com o desenvolvimento e transformação de Aracaju em uma cidade inteligente, humana e criativa.

“Essa é mais uma grande novidade da nossa administração, que busca abrir cada vez mais canais de participação. Seja via internet, através das lives que estamos fazendo, ou presenciais, já que nada substitui o calor humano, quero ouvir outras ideias e saber o que a população demanda, de forma aberta, ampla e tranquila. Eu sei das minhas responsabilidades, mas acredito na formulação de ideias em conjunto e na mudança coletiva”, explicou Edvaldo.

Os 21 participantes elogiaram e sugeriram ações nas áreas de educação, trânsito, novas tecnologias, meio ambiente, turismo, segurança pública, infraestrutura, entre outros temas, que foram pontuados individualmente pelo prefeito. O estudante de Ciências da Computação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), José Joaquim de Andrade, apresentou ao prefeito possibilidades de utilizar o conhecimento que é produzido nas universidades para desenvolver soluções inteligentes para a cidade.

“Avalio esse encontro de forma totalmente positiva, foi produtivo e diversificado. Edvaldo é um dos prefeitos mais ativos nas redes sociais e isso conta muito devido a proximidade que gera com a população. Me sinto parte da gestão municipal por já ter dialogado através das redes sociais e, com esse encontro, essa sensação se intensifica muito mais. A comunicação é a melhor forma de melhorar”, explicou o estudante.

Morador do Bairro Industrial, Sérgio Bonfim se inscreveu para o encontro motivado pelo desejo de contribuir com ideias para o turismo e lazer na sua região. “Como cidadão, quero contribuir para que Aracaju se torne uma cidade melhor e essa oportunidade é uma quebra de paradigmas. Vimos que existe o interesse da Prefeitura em entender as demandas e os anseios da população para trazer benefícios, mostrando que o prefeito não está distante da população. Esse projeto é extremamente positivo e só tende a evoluir. Eu pude falar o que sempre tive vontade”, afirmou.

A Arena de debates atendeu às expectativas de quem participou. O engenheiro eletricista, Marcos Vinícius Campos, sugeriu a implantação de sistemas de produção de energia solar nos órgãos municipais como forma de reduzir despesas. “Fiquei muito contente de ver que a Prefeitura está atenta à novas tecnologias e que essa é uma ideia que já vinha sendo analisada por Edvaldo. Foi muito proveitoso, com ideias excelentes e que trarão bons frutos para a população. É gratificante ver o prefeito trazer a população para perto da Prefeitura e saber que em breve teremos novidades”, destacou Marcos, que foi convidado pelo prefeito para uma discussão mais detalhada sobre a energia renovável.

René Alves, morador do bairro Grageru, também ficou satisfeito com a oportunidade. “A iniciativa da gestão municipal é louvável porque divide a responsabilidade com os cidadãos. Nos sentimos privilegiados de poder debater o planejamento para Aracaju e propostas de desenvolvimento para a cidade. Para nós, é muito importante ter a responsabilidade de cuidar da cidade que a gente vive e ama”, elogiou.

Ao final, o prefeito agradeceu a oportunidade de ouvir as ideias e não escondeu a felicidade e satisfação. “A Arena foi mais do que a gente esperava, foram grandes contribuições dadas por todos que participaram. As pessoas vieram para somar, trouxeram novas ideias e mostraram que ser protagonistas da cidade do futuro, contribuindo para que a nossa cidade volte a ser a capital da qualidade de vida. Esse foi um verdadeiro laboratório de ideias e a cidade ganha muito com isso”, ressaltou Edvaldo.

Para participar, os interessados podem enviar nome e telefone no direct do prefeito no Instagram.

Foto Marco Vieira

da assessoria