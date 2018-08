Empreendedores criam empresa em 72h no Desafio Insano

Participantes vivenciam, no Sebrae, ambiente corporativo, desde sua concepção até situações de demissões.

Montar um negócio e vivenciar diversas situações do ambiente corporativo em apenas 72 horas. Com essa proposta, empreendedores participaram do Desafio Insano, onde experimentaram, na prática, o processo de construção e gestão empresarial. O evento foi realizado neste último final de semana, 17 a 19 de agosto, no Sebrae Sergipe.

Segundo a empreendedora e criadora do Desafio, Maria Gabriela Gomes, conhecida como Gabi Insana, a capacitação se trata de uma imersão que oferece ao participante a possibilidade de simular experiências de negócios, desde sua concepção até situações de demissões, por exemplo.

“Nesse modelo, o empreendedor adota posicionamentos e tomadas de atitudes que precisaria exercer na sua rotina profissional. Além disso, apresentamos alguns cases de profissionais locais, valorizando os empreendedores da terra, e entendendo como a gestão de alto impacto funciona”, relata.

Gabi explica, ainda, que a proposta do Desafio é mostrar que, para o sucesso na gestão empresarial, é importante começar bem, ter qualidade no negócio e garantir sua manutenção.

De acordo com Mércia Aragão, gerente do Sebrae/SE, a instituição está num processo de transformação digital e eventos no formato do Desafio Insano oferece aos participantes uma troca de experiência com outros empreendedores de forma prática e vivencial. “Esse é o tipo de proposta que o Sebrae deseja entregar aos seus clientes: soluções completas e que eles possam colocar em prática na sua empresa”, esclarece.

Desafio Insano

Com apenas 28 anos, mas com uma rica bagagem profissional no campo do empreendedorismo, Gabi Insana conta que o Empretec, desenvolvido pelo Sebrae, foi uma das suas inspirações para a elaboração do Desafio Insano. Ela acredita que é preciso adotar metodologia que estejam cada vez mais conectadas às necessidades dos empreendedores.

“Sou fã de negócios e sempre quis trabalhar com empreendedorismo e mercado. O Desafio veio da vontade de querer passar experiências e mostrar que uma gestão bem-feita, com informações, planejamento e estratégia gera muito mais resultado do que simplesmente você abrir um negócio por abrir”, observa.

O administrador Jony Rocha participou de desafio e conta que o aprendizado adquirido já vem modificando sua percepção empresarial. “A expectativa é estar mais fortalecido profissionalmente e transformar o meu dia a dia em atitudes insanas para ter resultados insanos e sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo”, afirma.

