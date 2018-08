Entrega de prêmios da Passagem Premiada e lançamento de novo posto de recarga

21/08/18 - 06:18:48

Veja os nomes dos ganhadores; novo posto de recarga contará com Terminais de Autoatendimento

A Aracajucard, empresa que gerencia a bilhetagem eletrônica do transporte público coletivo de Aracaju e da Região Metropolitana, realiza no próximo dia 21 de agosto, às 17h, no Terminal de Integração DIA (Distrito Industrial), a solenidade de entrega da 1ª Premiação Passagem Premiada, com dez ganhadores, e o Lançamento do Novo Posto de Recarga do Mais Aracaju com Terminais de Autoatendimento.

Os passageiros de ônibus que adquiriram créditos do cartão Mais Aracaju Pré-pago durante o mês de julho concorreram a prêmios em dinheiro na Passagem Premiada e no dia 11 de agosto aconteceu o primeiro sorteio. Os ganhadores foram:

Solange Maria de Oliveira, do bairro São Conrado, Aracaju. César Arandas de Melo, da Atalaia, Aracaju. Eremita da Conceição Passos, do Jabotiana, Aracaju. Larissa Sales Damasceno, do Dezoito do Forte, Aracaju. Naiara Cardoso Santos, do Marcos Freire 2, Nossa Senhora do Socorro Edezio Santos Pereira, do Centro da Barra dos Coqueiros. Isi Raiany Nascimento Santos, Industrial, Aracaju. Fernando Andrade Oliveira, do Luzia, Aracaju. Paulo dos Santo, da Cidade Nova, Aracaju. Amalia Santos Reis, da Taiçoca, Nossa Senhora do Socorro.

Todos os meses, serão sorteados dez prêmios de R$ 500 cada (em dinheiro), pela Loteria Federal. Basta o passageiro adquirir mais de 40 passagens por mês e se inscrever na promoção no site aracajucard.com.br. A promoção é uma realização da Aracajucard e conta com o apoio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito e da Prefeitura de Aracaju.

ATMs

Junto com a 1ª Premiação da Passagem Premiada, o setor do transporte irá inaugurar o novo Posto de Recarga Mais Aracaju com Terminais de Autoatendimento (ATM), que permitem a compra com cartão de débito ou em dinheiro, consulta a saldos, atualização de créditos, bem como, já disponibiliza a aquisição do próprio cartão Mais Aracaju Pré-pago. Inclusive, entre outros benefícios, o ATM deve estimular também o uso do cartão Pré-pago, que gera praticidade e segurança na hora de pagar a passagem, evitando a movimentação de dinheiro no ônibus.

O ATM servirá também aos estudantes, para compra da meia-passagem. E para aqueles que dispõem do cartão vale transporte, no ATM, poderão de igual modo, com o próprio cartão VT, efetuar a compra da recarga “COMUM”, como pessoa física. A bilhetagem eletrônica é um marco tecnológico para o transporte público que evita a exposição dos passageiros com movimentação de dinheiro no ônibus, proporciona um melhor controle de utilização por parte do usuário, e ainda é um mecanismo de simples acesso ao consumo e realização de recargas. Basta o passageiro encostar o cartão no aparelho leitor, mesmo dentro da bolsa ou carteira, e a passagem já é computada. Além dos ATMs, os passageiros do transporte coletivo já contam com cinco postos de atendimento da Aracajucard e serviço online de recargas pelo site aracajucard.com.br.

O que: Premiação Passagem Premiada e Lançamento do Posto de Recarga com ATMs

Quando: 21 de agosto de 2018, às 17h

Onde: Terminal DIA

Traje: esporte

Realização: Aracajucard e Setransp

Apoio: SMTT e Prefeitura de Aracaju

Por Raissa Cruz