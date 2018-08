Ex-ministro Paulo Vannuchi será palestrante de Seminário sobre Direitos Humanos em Aracaju

21/08/18 - 09:35:48

Com o objetivo de tornar a capital sergipana cada vez mais uma cidade de direitos, ampliando a reflexão e a sensibilidade crítica dos servidores municipais e dos cidadãos aracajuanos em torno dos assuntos relacionados aos Direitos Humanos, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Assistência Social, dá início a uma série de atividades alusivas aos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que serão comemorados no dia 10 de dezembro deste ano.

As comemorações serão iniciadas na próxima quinta-feira, dia 23, com a realização do seminário ‘Aracaju Cidade de Direitos: 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos’, que terá como principal palestrante o ex-ministro dos Direitos Humanos do Brasil, Paulo Vannuchi. Vannuchi possui vasta atuação na área de Direitos Humanos tendo sido eleito pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos para uma das vagas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da qual foi membro no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017.

Organizado pela Diretoria dos Direitos Humanos da Assistência Social, a palestra do ex-ministro traz como tema ‘Direitos Humanos: desafios e perspectivas da conjuntura atual’. No evento serão debatidos assuntos que envolvem a atual situação das políticas públicas voltadas à garantia dos direitos aos cidadãos brasileiros. Destinado aos funcionários da gestão municipal, estudantes universitários, população usuária dos serviços públicos, em especial Educação, Saúde e Assistências Social, parlamentares e movimentos sociais sobre as temáticas dos direitos humanos, o evento acontece no dia 23, das 8h às 12h, no auditório da Faculdade Uninassau.

