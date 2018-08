Inscrições abertas para o Seminário do Programa Cidadania Rural

21/08/18 - 15:12:15

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Sergipe (Senar-SE) está com inscrições abertas para o Seminário do Programa Cidadania Rural que acontecerá no dia 5 de setembro no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (Sebrae-SE). O evento abordará o Imposto Territorial Rural (ITR).

O objetivo do evento é atualizar os produtores e profissionais da área contábil quanto às informações técnicas relativas às alterações e atualizações do ITR que vão influenciar na rotina das empresas e dos produtores rurais. O evento é realizado em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC-SE).

O presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, explica que durante evento acontecerá uma oficina voltada para o ITR com o objetivo de capacitar o produtor para a realização do cadastro.

“O ITR se torna cada vez mais relevante aos produtores e empresas rurais, na medida em que o mercado agropecuário vem se mostrando mais competitivo e complexo. Além disso, quem não declara ou não paga o ITR não consegue vender o terreno rural nem obter financiamentos”, afirma Ivan Sobral.

Inscrições

Podem participar do Seminário, os produtores rurais, empresários do segmento rural e das produções rurais, gerentes, administradores de empresas, profissionais de contabilidade, consultores, advogados e demais interessados. Para realizar a inscrição acesse o link AQUI (https://bit.ly/2LgkJeB). As vagas são limitadas.

O evento abordará assuntos relativos ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações fiscais (eSocial e EFD-Reinf), Imposto de renda e o ITR.

Programação

08h Abertura

8h20- Palestra sobre Tributos relativos à comercialização da produção rural (Funrural e Senar)

Palestrante: a definir

08h50- Palestra sobre eSocial, EFD-REINF e DCTF Web

Palestrantes: Receita Federal do Brasil – Instituto Nacional da Seguridade Social – Ministério do Trabalho.

10h30- Coffee Break

10h45- Vinculação dos Cadastros SNCR e Cafir

Palestrantes: Joaci Fracklin de Medeiros (Analista Técnico da CNA), Representantes do Incra e da Receita Federal.

12h- Almoço

13h30m- Oficina sobre preenchimento da Declaração de ITR

Palestrante: Marciel Augusto Raimundo Lima

17h- Encerramento

Por Adriana Freitas

