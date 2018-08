Inscrições para Rodada de Negócios do Moda Mix estão abertas

21/08/18 - 07:31:02

As inscrições para participar da Rodada de Negócios do ‘Moda Mix’, evento de moda que será realizado em Itabaianinha, seguem abertas até o dia 31 de agosto. A rodada vai contar com 10 marcas do Polo Industrial do município, são elas: Florlin, Linda, Bemkerer, Zaynne, Topfit, Rosachick, GPN Jeans, Nisis, AnnyLoock e Vista. O Moda Mix será realizado entre 14 e 16 de setembro.

O objetivo da rodada de negócios é ampliar o leque de fornecedores de produtos através de encontros entre as empresas e os potenciais compradores, promovendo networking. Durante o momento os inscritos serão direcionados ao tipo de empresa que produz o produto desejado e será apresentado a nova coleção.

O Sebrae vai participar da Rodada de Negócios. “A gente faz a regimentação de compradores com as ofertas, e levamos os compradores para o tipo de empresa que ele quer de forma direcionada. Então se você quer comprar produtos fitness, você será direcionado as marcas que trabalham com Moda Fitness facilitando o negócio”, explica Aldeci Andrade.

A Rodada de Negócios será realizada no primeiro dia do evento, na sexta-feira, dia 14 de setembro, das 9 às 12h. As inscrições podem ser feitas diretamente 9 9926-6152 ou 9 através da organização do evento.As inscrições podem ser feitas diretamente com a organização do evento. Outras informações através dos números (79) 9 9926-6152 ou 9 9949-8488.

Programação

A programação oficial do maior evento de moda do estado de Sergipe, o ‘Moda Mix’, foi divulgada pela organização do evento. Com apresentações culturais, desfiles, exposição das novas coleções. O momento é uma oportunidade para quem deseja conhecer em primeira mão as novas coleções das 30 marcas do ramo têxtil com objetivo de apresentar as novas coleções em um único fim de semana. Para facilitar o diálogo entre os compradores e as marcas o Sebrae realizará uma rodada de negócios.

A terceira edição do projeto Moda Mix que é realizado em parceria entre a Prefeitura de Itabaianinha, Associação de Confecções de Itabaianinha (Ask) e o Sebrae. A presidente da Ask, Rivanda Alves Fontes, conta que o evento surgiu para movimentar o mercado da cidade que hoje é conhecida como a capital sergipana da moda. “O Moda Mix surgiu de uma reunião com os empresários do Polo de Moda de Itabaianinha que estava parado. Percebemos o potencial do setor têxtil, já que possuímos vários segmentos, e decidimos criar o evento”, conta.

Confira a programação:

14 de setembro (sexta-feira)

8h – Abertura

8h30 as 18h – Exposição e venda

9h às 10h30 – Apresentação cultural no espaço de exposição

9h às 12h – Rodada de Negócios

18h às 20h – Show Cultural

15 de setembro (sábado)

8h às 18h – Exposição e venda

8h às 10h – Show Cultural

10h às 12h – Desfile

13h às 15h – Show

15h às 16h – Desfile

16 de Setembro (domingo)

8h às 18h – Exposição e venda

8h às 18h – Show

