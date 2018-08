JACKSON CONQUISTA APOIO 18 VEREADORES DE SOCORRO

21/08/18 - 12:32:32

Um dos maiores colégios eleitorais, o município de Nossa Senhora do Socorro possui mais de 100.400 eleitores dos 181.928 habitantes. E a história de Jackson Barreto está fortemente ligada com a do município, desde sua marcante atuação como deputado federal, bem como quando foi governador do Estado. Prova disso é o apoio de 18 dos 21 vereadores da Câmara Municipal. Nesta segunda-feira (20), o candidato ao Senado selou o apoio dos vereadores com a presença do vice-prefeito do município, Betinho Santos.

“Jackson sempre foi um político atuante e sempre defendeu Sergipe com muita garra e lisura. O perfil de Jackson Barreto demonstra que ele nos representará muito bem no Senado, pois ele defende Sergipe de forma coletiva. Nosso apoio e dos demais vereadores de Nossa Senhora do Socorro se dá pelo trabalho desenvolvido por ele em nossa cidade. Jackson deu continuidade ao trabalho do saudoso governador Marcelo Déda e também realizou novos investimentos, um trabalho que tem agora a continuidade do governador Belivaldo Chagas. Diante de sua história, não poderíamos dizer não à Jackson Barreto para o Senado”, destacou o vereador, Prof. Carlos Cunha.

Em cada canto do município, Jackson Barreto deixou a sua marca, seja através de reformas de escolas, serviços de drenagem e pavimentação asfáltica em conjuntos como Parque dos Faróis, Marcos Freire e Fernando Collor. Essa trajetória pede continuidade, com Jackson no senado federal. “Jackson Barreto tem o apoio do nosso prefeito Inaldo e não poderíamos deixar de apoiá-lo em sua candidatura. Além disso, o que nos faz acreditar que Jackson é um bom nome para o senado é pelo fato dele ter feito muito pelo estado e em especial pelo nosso município. Foram diversas obras como escolas, pavimentação asfáltica, desde quando foi deputado federal, através de emendas, bem como governador. Ele merece todo nosso respeito e apoio em sua ida para o Senado, para que ele continue trazendo ainda mais benefícios para a população”, ressaltou o vereador José Hercílio.

“Meu apoio a Jackson Barreto no Senado se dá pelo fato dele ter sido o político que mais investiu no município de Nossa Senhora do Socorro. Ele sempre lembrou do nosso município e tenho certeza que ele continuará a lembrar da nossa cidade e de todo o estado. Meu voto é uma retribuição ao que ele fez por nós e vai continuar fazendo”, declarou o vereador Elmo Paixão.

Fonte e foto assessoria