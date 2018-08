MÁRCIO: HADDAD VAI TRAZER A VOZ DE LULA PARA O SERGIPANO

21/08/18 - 17:04:24

A convite do vice-presidente nacional do PT e candidato a deputado federal de Lula, Marcio Macedo, estará chegando amanhã, 22, em Aracaju, o candidato a vice-presidente de Lula, Fernando Haddad. Segundo Marcio, Haddad, está sendo a voz do ex-presidente pelo Brasil e apresentará aos sergipanos o Plano de Governo de Lula.

“Haddad é um grande gestor e, por causa da sua competência e mesma linha de pensamento de Lula, foi escolhido para ser o candidato a vice-presidente da chapa de Lula. Fiz o convite a Haddad e ele estará vindo a Sergipe para trazer a voz do presidente Lula para o povo. Os sergipanos confiam em Lula e tem um enorme carinho pelo maior líder político deste país que, com certeza, voltará para colocar o Brasil nos trilhos novamente”, disse. De acordo com a pesquisa Ibope divulgada na última segunda-feira, 21, Lula tem em Sergipe 68% das intenções de voto.

Fernando Haddad, em Aracaju, participará do lançamento do livro Caravana de Lula pelo Brasil, que será às 9h na sede do PT de Sergipe, e em seguida de uma coletiva de imprensa no mesmo local. Já às 15h, Haddad, Marcio Macedo e demais líderes políticos farão uma caminhada, ao lado do povo, que sairá da Praça dos Mercados até a praça Fausto Cardoso, onde haverá um grande ato público.

Assessoria de imprensa