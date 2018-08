PGJ DE SERGIPE REÚNE COM MINISTRA CÁRMEN LÚCIA EM BRASÍLIA

21/08/18 - 14:05:35

O procurador-geral de Justiça de Sergipe José Rony Silva Almeida juntamente com o colegiado do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) se reuniu, na tarde desta segunda-feira (20), com a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia. Em pauta, a apresentação do Cadastro Nacional de Presos, realizado no decorrer de 2018 pelo Conselho Nacional de Justiça, a realização do Mutirão do Júri e feminicídio.

A Presidente do STF elogiou a atuação do Ministério Público Brasileiro na elevação do patamar de cidadania do povo brasileiro e entregou aos procuradores gerais os resultados dos trabalhos feitos até o momento em torno do cadastramento de presos.

Também participaram da reunião, presidentes dos Tribunais de Justiça, os quais trataram de questões institucionais comuns à Magistratura e ao Ministério Público. Segundo o presidente do CNPG, Benedito Torres Neto, a pauta é de grande relevância para a Segurança Pública brasileira. “O Ministério Público dos Estados é protagonista na persecução penal no país, sendo a integração de dados importante mecanismo de aprimoramento da nossa atuação”, afirmou Torres.

De acordo com Rony Almeida, a integração entre as instituições é de extrema importância. “A atuação integrada produz celeridade e eficiência no combate ao feminicídio, nas questões prisionais e em temas não menos importantes como a segurança institucional”, comentou o PGJ sobre os assuntos discutidos.

Ministério Público de Sergipe

Com informações do CNPG