21/08/18 - 21:13:21

Prestes a começar a gravar “O Sétimo Guardião”, próxima novela das 21h da Globo, Marina Ruy Barbosa posa especialmente para a coluna com seu novo visual. A atriz, que cortou dez centímetros do cabelo e intensificou o tom do ruivo, fez uma boa ação: ela doou as madeixas para a Campanha Outubro Rosa da Pantene. A ONG que receberá os cabelos da atriz é a Fundação Laço Rosa.

Fonte/Foto: globo.com